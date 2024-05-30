كولر يحدد خارطة طريق الأهلي مع بيبو عبر الفيديو كونفرانس

استقر السويسري مارسيل كولرالمدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي علي عقد جلسة مع خالد بيبو مدير الكرة عبر الفيديو كونفرانس، خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل مناقشة استعدادات الفريق لعودة المنافسات عقب الأجندة الدولية وارتباط المنتخبين الأول والأولمبي في الفترة الحالية.

وكان كولر قد منح لاعبيه راحة سلبية 7 أيام بعد التتويج بلقب دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى الرياضى التونسى ثم تأجيل مواجهة الألومنيوم بدور الــ32 لكأس مصر.

ومن المقرر أن يعود كولر الى القاهرة الأحد المقبل، تمهيدًا لقيادة الفريق الأول في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الإجازة السلبية التي حصلوا عليها عقب اللقب الأفريقي.

وكشف مصدرمسئول أن الجلسة بين كول وبيبو سوف تشهد أيضًا ترتيبات تصعيد مجموعة من لاعبى فريق الأمل لقطاع الناشئين باستاد مختار التتش لسد العجز القائم بسبب انضمام عدد من اللاعبين الدوليين لمعسكرى المنتخبين الوطنى والأوليمبى وكذلك المحترفون الذين انضموا لمنتخبات بلادهم في فترة التوقف الدولي الحالية.

محمود الخطيب يشيد بروح عائلة الأهلي

حرص محمود الخطيب مجلس إدارة النادي الأهلي على توجيه الشكر للإدارة التنفيذية بفروع النادي الأربعة في ظل الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية، بقيادة الدكتور سعد شلبي والتي شهدت تنظيم وإدارة الكثير من الأحداث والفعاليات التي شارك فيها النادي سواء على المستويين المحلي أو القاري فضلًا عن افتتاح المشروعات الإنشائية التي جاءت جميعها على مستوى يليق بالأهلي وتاريخه.

وقال رئيس النادي الأهلي إن الشكر والثناء لا بد أن يوجه للجميع، خاصة وأن الأهلي منظومة لها قيمة كبيرة في العالم وكل فرد فيها يقوم بدوره المحدد، ويؤديه بإخلاص لرفعة كيان النادي الأهلي.

ويعود الفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر للمران الإثنين القادم، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين راحة سلبية من التدريبات عقب التتويج بدوري أبطال أفريقيا على حساب الترجي التونسي