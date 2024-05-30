"قومي الحضارة" يستعد للاحتفاء برحلة دخول العائلة المقدسة إلى مصر

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال الأيام القادمة، يونيو المقبل، عدة فعاليات وأنشطة بالتزامن مع دخول العائلة المقدسة مصر. وفي هذا التقرير نستعرض لكم هذه الفعاليات.

برنامج أنشطة المتحف القومي للحضارة المصرية برحلة العائلة المقدسة

ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية تحت عنوان "العائلة المقدسة: رمزية السلام والمحبة في أرض مصر"، انطلاقًا من دور المتحف القومي للحضارة المصرية في التوعية والتثقيف بالأحداث العالمية والمحلية، وفي إطار الاحتفال بدخول رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر والمسجلة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو.

تلقي الاحتفالية الضوء على التراث والآثار والممارسات الثقافية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في أرض مصر، وتعقد الفعالية في رحاب المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، من يوم السبت الموافق 1 يونيو المقبل وحتى الأحد الموافق 10 يونيو 2024، وذلك بالتعاون مع المكتب العلمي لوزارة السياحة والآثار.

يتضمن برنامج الفعالية التي ينظمها المتحف القومي للحضارة المصرية الآتي:

• افتتاح معرض صور يوم السبت الموافق 1 يونيو، في تمام الساعة الثانية ظهرا، في القاعة المُلاصقة لقاعة المومياء الملكية، ويستمر المعرض حتى يوم الأحد الموافق 10 يونيو 2024.

• عرض فيلم يبرز الاحتفالات الشعبية المرتبطة برحلة العائلة المقدسة والمرفوع على قائمة منظمة اليونسكو.

• دورة تدريبية تحت عنوان "مسار العائلة المقدسة في مصر بين الآثار والممارسات الثقافية" وذلك يومي الأحد والإثنين الموافق 2 و3 يونيو 2024، بقاعة المحاضرات، من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الثانية ظهرا.

رحلة على أرض مصر

في ذات السياق، وتوثيقًا لدور هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، كمؤسسة تثقيفية توعوية ومنارة لإحياء التراث المصري والحفاظ على استدامته، وبالتزامن مع احتفالات ذكرى دخول رحلة العائلة المقدسة إلى أرض مصر، ينظم المتحف القومي للحضارة المصرية فعالية تحت عنوان: “رحلة على أرض مصر”.

تلقي الاحتفالية الضوء على الفنون والممارسات المرتبطة بهذه الاحتفالات والتي نجحت مصر في تسجيلها على قائمة التراث الثقافي غير المادي في منظمة اليونسكو، يضم مسار العائلة المقدسة في مصر 25 نقطة تمتد من سيناء حتى أسيوط، حيث يحتفل المصريون سنويًا بهذه الأحداث في موالد يشارك فيها كل من المسلمين والأقباط من جميع الأعمار وذلك يوم واحد في بداية شهر يونيو من كل عام.

هذا وتعقد الاحتفالية بالتعاون مع متحف مصلحة الخزانة العامة وسك العملة ونخبة من الفنانين المصريين، والمتحف القومي للحضارة المصرية.

ويتضمن برنامج الفعالية ورش تفاعلية حية ومعرض فني، وورشة حية عن فن الرسم على الأيقونات، كذلك

معرض للصور الفوتوغرافية، وتأتي الاحتفالية بعد غد السبت الموافق1 يونيو، ابتداءً من الساعة الثانية عشر ظهرًا وحتى الساعة الرابعة مساء.