نائب "القابضة للكهرباء": نعمل على تركيب عدادات ذكية للحد من سرقة الكهرباء

قال نائب رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر محمد السيسي، إن الشركة تعمل على معالجة مشكلة سرقة الكهرباء من خلال تركيب عدادات ذكية لمراقبة استهلاك الكهرباء، حيث تساعد هذه العدادات في تحديد مواقع سرقة الكهرباء واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقفها، موضحًا أنه تم وضع خطة لخفض نسبة الفقد غير الفني للكهرباء والتي تُعزى بشكل رئيسي إلى سرقة التيار من 17% حاليًا إلى 12% خلال العام المقبل.

وأضاف نائب رئيس الشركة القابضة - اليوم الخميس خلال معرض الطاقة الشمسية الذي يعقد للعام الثاني على التوالي بالقاهرة - أن الحكومة المصرية تهدف إلى تشجيع الأفراد والشركات على تركيب ألواح شمسية على أسطح منازلهم ومبانيهم من خلال برنامج "القياس الصافي" الذي أطلقته الشركة القابضة لكهرباء مصر، حيث يسمح هذا البرنامج للمشاركين ببيع الفائض من الكهرباء التي يتم توليدها من الألواح الشمسية إلى الشبكة الوطنية، فهو يعتبر مصدر للتوفير وزيادة الدخل في آن واحد.

وأشار إلى أن مصر أعلنت عن خطة طموحة لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة بهدف الوصول إلى 47% بحلول عام 2030، وذلك في إطار الجهود الدولية لمكافحة تغير المناخ وتعزيز الاستدامة البيئية، مشيرًا إلى أن مصر تتمتع بإمكانيات هائلة لتوليد الطاقة من مصادر متجددة، خاصةً طاقة الشمس وطاقة الرياح.

وأكد أن العديد من الشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية من جميع أنحاء العالم تشارك في معرض الطاقة الشمسية الذي يعقد للعام الثاني على التوالي بالقاهرة، وهو ما يشير إلى اهتمام كبير من قبل المستثمرين المحليين والدوليين بإمكانات الطاقة المتجددة في مصر.

كان قد افتتح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقه المتجددة بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، مشروع محطة طاقة الرياح بخليج السويس قدرة 252 ميجاوات.

وقال الوزير، في كلمة خلال حفل الافتتاح، إن هذا المشروع يعد نموذجا للتعاون المثمر بين الحكومة المصرية ومؤسسات التمويل الدولية خاصة في مجال الطاقة المتجددة من خلال توفير التمويل الميسر للمشروعات الخضراء.

جانب من معرض الطاقة الشمسية بوزارة الكهرباء