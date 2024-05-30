"مسار إجبارى" يشعل حفل المتحف الكبير

أحيا فريق مسار إجباري حفلًا غنائيًا كبيرًا في المتحف الكبير، وسط حضور نخبة من نجوم الفن والرياضة.

وقدم الفريق، خلال الحفل، مجموعة من أغانيهم التي لاقت تفاعلًا من كل الحضور، منها "روح الروح، مخبيالنا إيه يا دنيا، آسف" وغيرها، وكان ضمن الحضور اللاعب حازم إمام وسعد سمير ومحمد أبوالعلا والفنان عمرو وهبة.

يشار إلى أن فرقة مسار إجباري تأسست في عام 2005، واهتمت منذ بدايتها بالقيام بجولات فنية في أماكن مختلفة، فشاركوا في مهرجانات دولية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وتنزانيا، وشاركوا في العديد من الحفلات بالدول العربية.

فرقة مسار إجباري

كما شاركت الفرقة في عدة أفلام منها فيلم حاوي للمخرج إبراهيم البطوط، وفيلم "ميكروفون" للمخرج أحمد عبدالله وبعض الأفلام التسجيلية، كما شاركت مع جماعة المسرح البديل في تقديم عرض "سطور من دفاتر مصر"، وهو عرض يدمج الحكي بالموسيقى، وتم عرضه في القاهرة والإسكندرية، وبيروت وتونس وصفاقس وجلاسكو.