نائب اتحاد الغرف التجارية: السياسات النقدية رسالة طمأنينة للخارج واستقرار العملة

أشاد عمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية رئيس غرفة أسيوط، بالسياسات النقدية التي نفذتها الدولة المصرية ممثلة في البنك المركزي مؤخرا، مؤكدا أن هذه السياسات تمثل رسالة طمأنة من الدولة المصرية وجميع المتعاملين والمستثمرين في السوق المصري إلى الخارج.

وقال أبو العيون على هامش منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، إن الإجراءات التي تم اتخاذها سواء من الحكومة وفريقها الاقتصادي أو من البنك المركزي بما يخص السياسة النقدية ساهمت في طمأنة المستثمرين في الخارج بأن الأوضاع في مصر جيدة من حيث الاستثمار.

وأضاف أن هذه الإجراءات تم الاستماع لها من اتحاد الغرف التجارية وكافة العاملين في السوق التجاري والاقتصادي والاستثماري المصري واستجابة الحكومة لها، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا وتعاونا بين اتحاد الغرف التجارية والحكومة من أجل العمل على تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.

وأشار إلى أن الحكومة نفذت التوصيات التي نادي بها اتحاد الغرف التجارية بشكل مثالي؛ مما انعكس بالإيجاب على الاقتصاد المصري، معتبرا أن السوق النقدي حاليا يشهد استقرارا في أسعار العملة بشكل غير مسبوق.

ولفت إلى أن هذا الاستقرار انعكس بالإيجاب على النظرة المستقبلية والتصنيف الدولي من قبل المؤسسات النقدية العالمية أو التي تهتم بالسياسات النقدية، للاقتصاد المصري خلال المرحلة الأخيرة، معربا عن تفاؤله بالأوضاع الاقتصادية القادمة وتحسنها بشكل غير مسبوق أيضا.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بتوجه الحكومة حاليا إلى القطاع الخاص والعمل معه في إطار وثيقة ملكية الدولة، مؤكدا أن الحكومة تعمل بكل جهد على إرسال رسائل طمأنة للقطاع الخاص والعمل معه على إزالة كافة المعوقات لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي.

وحول مشاركة اتحاد الغرف التجارية في منتدى استثمر في الاقتصاد الرقمي بالأردن، أوضح عمرو أبو العيون، أن حضور مثل هذه المنتديات والمؤتمرات العربية والإسلامية والدولية يأتي في إطار إيمان الاتحاد بأن التحول الرقمي قادم لا محاله، مشيرا إلى أن الحضور في هذا المنتدى هو حرص من قبل الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية من أجل مواكبة هذا التطور في مجال الاقتصاد الرقمي.

وشدد على أن اتحاد الغرف التجارية يشارك في مثل هذه المحافل للتعرف على أخر التطورات في سوق الاقتصاد العالمي؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمل على جذب المزيد من الاستثمارات والتعاون مع الأشقاء العرب والعالم الإسلامي والدولي من أجل تحقيق نمو الاقتصاد المصري والعربي والعالمي في إطار التعاون والتنسيق والتشاور والاستفادة من الخبرات والتجارب المختلفة بين المشاركين.

وأوصى المشاركون في منتدى استثمر بالاقتصاد الرقمي الذي نظمته غرفة تجارة الأردن بالتعاون مع الغرفة الإسلامية للتجارة والتنمية، بضرورة العمل الجاد والمتكامل لترسيخ مكانة عمان كعاصمة للاقتصاد الرقمي لما تحمله من إمكانيات واعدة وتجارب قوية في قطاع تكنولوجيا المعلومات، مشددين على الآفاق الواعدة التي توفرها مجالات الاقتصاد الرقمي المتنوعة لمختلف الدول الناشئة عموما والدول الإسلامية على وجه الخصوص.

وثمن المشاركون الإنجازات الكبرى التي تحققت في عدد من الدول الإسلامية سواء على مستوى الحكومات الرقمية أو على مستوى الأنظمة المالية الرقمية التي أسهمت في تطويرها البنوك المركزية، فضلا عن التطورات المهمة التي حصلت في قطاع الأعمال.

شارك في المنتدى من مصر نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية هاني محمود وعمرو أبو العيون نائب رئيس الاتحاد رئيس غرفة تجارة أسيوط والريادية المصرية، نرمين النمر مُؤسسِة أول منصة إلكترونية للعمل الحر والعمل عن بعد freelancers في مصر منصة "الحريفة".