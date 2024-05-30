الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جامعة الأزهر تعزي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب

محمد الشربينى...نائب
محمد الشربينى...نائب رئيس جامعة الأزهر

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأمين عام الجامعة، بخالص العزاء إلى الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، في وفاة عمه المستشار حسن الشربيني، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقًا.

وصلاة الجنازة اليوم عقب صلاة الظهر بمسجد السيدة نفيسة، والعزاء بدار المناسبات بمسجد السيد عمر مكرم مساء السبت بعد صلاة المغرب.

مجلس جامعة الأزهر يدين المجازر الصهيونية ضد الفلسطينيين

وفي سياق آخر، هنأ مجلس جامعة الأزهر في اجتماعه الشهري الذي عقد اليوم برئاسة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم التي حصلت على شهادة الاعتماد أو تجديد الاعتماد أو الاعتماد البرامجي.

وصدق مجلس إدارة هيئة ضمان جودة التعليم والاعتماد في اجتماعه الأخير، على تجديد اعتماد كلية اللغة العربية بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالإسكندرية.

اعتماد كلية الدراسات الإسلامية

كما صدق المجلس أيضًا على اعتماد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالزقازيق، وكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ.

إضافة إلى ذلك تم منح الاعتماد البرامجي لكليات اللغات والترجمة بنين بالقاهرة، والعلوم بنات بالقاهرة، والدراسات الإنسانية للبنات بالقاهرة.

وقامت الدكتورة راجية طه، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد للتعليم الأزهري، بتسليم عمداء الكليات المعتمدة شهادات الاعتماد خلال مجلس الجامعة.

عميد كلية العلوم بأسيوط يقدم درع الملتقى التوظيفى لرئيس الجامعة 

كما قام الدكتور علاء جاد الكريم عثمان، عميد كلية العلوم بنين بأسيوط، بمنح فضيلة الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، درع الملتقى التوظيفي لخريجي الكلية؛ لدعم فضيلته للملتقى، تنظيمه تحت رعايته.

جامعة الأزهرى تعزى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم

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