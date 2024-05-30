الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاج الإدمان: استمرار تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لمرضى المناطق المطورة

الدكتور عمرو عثمان
الدكتور عمرو عثمان

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الصندوق يواصل تقديم الخدمات العلاجية والتوعوية لمرضى الإدمان بالمناطق المطورة أو بديلة العشوائيات منها حى الضواحي، حي الأسمرات، وحدائق أكتوبر وروضة السيدة والمحروسة وأهالينا وبشائر الخير وببورسعيد.

أنشطة "علاج الإدمان" تصل حلايب وشلاتين بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة"

وأكد مدير علاج الإدمان فى تصريحات لـ"الدستور"، أنه منذ بداية العام الجاري تم تقديم الخدمات العلاجية لحوالي 8 آلاف مريض إدمان “جديد ومتابعة" من خلال 6 عيادات تم افتتاحها فى هذه المناطق حتى الآن.

ولفت إلى أنه تم توفير خدمات الصندوق لنحو أكثر من 28 ألف مريض منذ العام الماضي، لافتا إلى أن هذه التدخلات الخاصة ببرامج التوعية اعتمدت على تنفيذ حملات الزيارات المنزلية والتواصل المباشر مع الأسر المقيمة في هذه المناطق، كما اعتمدت على تأهيل الكوادر المجتمعية من الشباب للمشاركة في جهود التوعية بخطورة القضية، حيث تم تنفيذ زيارات تستهدف الأسر المقيمة في المناطق المطورة وأيضا المناطق المجاورة.

البرامج الوقائية

وتهدف إدارة البرامج الوقائية إلى رفع الوعي لدى كافة فئات المجتمع باختلاف أعمارهم وثقافاتهم وبيئاتهم، والعمل على خفض معدلات التعاطي وإدمان المواد المخدرة، مع التركيز على الفئات الأكثر عرضة باستخدام العديد من الأنشطة والفعاليات المواجهة لتلك الفئات، وذلك بهدف جذبهم وإتاحة الفرصة معهم للمعرفة والمعلومة الصحيحة عن أبعاد تلك المشكلة وتداعياتها.

وتعتمد إدارة البرامج الوقائية على الاستثمار فى قدرات الشباب وإبداعاتهم من خلال تدريبهم وإعدادهم مهاريا وعلميا ووفقا للأدلة العلمية المعتمدة، بما يتيح أمامهم فرصة المشاركة بالأعمال التطوعية المتعلقة بمكافحة تعاطى وإدمان المواد المخدرة بالتنسيق والتعاون مع كافة المؤسسات.

وتسعى الإدارة إلى تحقيق هذا الهدف من خلال التنسيق مع كافة الوزارات المعينة والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية بمختلف محافظات الجمهورية.

عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الخدمات العلاجية الادمان حي الاسمرات الضواحي

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