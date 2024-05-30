الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ليفربول يحسم موقفه بشأن أليسون بيكر ردًا على اهتمام السعودية

أليسون بيكر
أليسون بيكر

حسم نادي ليفربول الإنجليزي موقفه النهائي بشأن مستقبل النجم البرازيلي أليسون بيكر، حارس مرمى الفريق.

وأشارت بعض التقارير الصحفية، إلى احتمالية رحيل أليسون بيكر عن صفوف ليفربول، في ظل اهتمام الدوري السعودي بالحصول على خدماته في الصيف المقبل. لمطالعة التفاصيل من هنا.

ليفربول يحسم موقفه بشأن أليسون بيكر

وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق "فابريزيو رومانو"، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن ليفربول لا ينوي بيع أليسون بيكر خلال الفترة المقبلة.

وأكد الصحفي "فابريزيو رومانو"، أن هناك بعض الأندية السعودية أبدت رغبتها في التعاقد مع أليسون بيكر، خلال الشهرين الماضيين، ولكن إدارة ليفربول ردت بالرفض وأن اللاعب غير قابل للبيع.

وأوضح رومانو، أن إدارة ليفربول تريد الاحتفاظ بالقوام الأساسي للفريق واللاعبين أصحاب الخبرات، مثل نجمنا المصري محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد بجانب أليسون بيكر في الموسم الجديد 2024-2025.

وذلك من أجل توفير المزيد من الاستقرار الفني بالفريق، تحت قيادة المدرب الجديد، آرني سلوت، بعد رحيل الألماني يورجن كلوب.

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وكان أليسون بيكر قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2018، قادمًا من روما الإيطالي، مقابل 70 مليون جنيه إسترليني.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للحارس البرازيلي، صاحب الـ31 عامًا، رفقة ليفربول في يونيو 2027.

ونجح أليسون بيكر في التتويج بعدة ألقاب مع ليفربول، سواء الدوري الإنجليزي، الدرع الخيرية، كأس الاتحاد الإنجليزي، كأس الرابطة الإنجليزية للأندية المحترفة، دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

يذكر أن فريق ليفربول قد أنهى الموسم المنصرم 2023-2024، بالتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، خلف كل من مانشستر سيتي المتصدر وحامل اللقب، وأرسنال صاحب الوصافة برصيد 97 و89 نقطة على التوالي.

وعقب انتهاء الموسم، أعلن نادي ليفربول تعاقده مع آرني سلوت، خلفًا للألماني يورجن كلوب، ليُصبح أول مدرب هولندي يتولى قيادة الريدز، ومن المقرر أن يبدأ أول موسم تحضيري له كمسئول عن الفريق في يوليو.

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