بالأسماء.. 12 مصابًا في حادث تصادم على طريق جمصة المنصورة

أُصيب 12 شخصًا إثر انقلاب سيارة ميكروباص وأخرى ملاكي على طريق جمصة - المنصورة، وتم الدفع بـ 6 سيارات إسعاف ونقل المصابين لمستشفى جمصة.

وتلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز مدير المباحث الجنائية، بلاغًا يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق جمصة وإصابة 12 شخصًا.

أسماء المصابين

وعلى الفور، انتقل ضباط مباحث مركز شرطة جمصة لمكان الحادث وبالفحص تبيَّن إصابه كلا من: محمود جمال عبدالحميد، 29 سنة بجرح قطعي بالرأس ٧سم وخدوش وسحاجات بالجسم ومروة خالد صالح، 24 سنة بكدمة شديدة بالكتف الأيسر وكدمات وسحجات بالجسم وإيهاب محمد محمود، 42 سنة بجرح متهتك بالذراع الأيمن وخدوش وسحاجات بالجسم وحنان ماهر السيد، 16سنة بكدمات بالظهر وإلهام محمد عبدالعظيم 15سنه بكدمات متفرقه ونجيه شوقي محمود، 27 ستة الصفصافي بكدمات بالحسم والسعودي كمال عبدالله،42 سنة باشتباه ارتجاج واشتباه كسر بالضلوع وكسر بالكتف الأيسر وكدمات متفرقه وعادل محمد العمده،17 سنة بجروح متفرقه بالجسم واشتباه كسر بالساق اليسري، وجنا محمد طارق، 18 سنة بكدمة بالراس وكدمات متفرقة بالجسم وراقية عبد الحى ابو زيد،63 سنة بجرح قطعى بفروة الراس 4 سم واشتباه كسر بالزراع الايسر وابراهيم ايهاب صبح، 11 سنة بجرح قطعى بالرأس 5 سم وكدمات متفرقة بالجسم، والمهدي ابراهيم زكى، 35 سنة بكدمات متفرقة بالجسم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم واُخطرت النيابة العامة.