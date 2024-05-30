الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعيين هديل عبدالقادر أمينًا عامًا للاتحاد المصرى للتأمين

الاتحاد المصري للتأمين
الاتحاد المصري للتأمين

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للتأمين تعيين هديل عبدالقادر أمينًا عامًا للاتحاد، وكان المجلس قد قام بفرز السير الذاتية لعدد من المرشحين للمنصب وعقد مقابلات معهم خلال الاجتماع قبل أن يقع الاختيار على هديل عبدالقادر.

وشغلت "هديل" منصب رئيس قسم العملاء الناشئين والشئون الحكومية بشركة أكسا- مصر، حيث قادت خط أعمال العملاء الناشئين في أكسا، بهدف رئيسي هو توفير حلول التأمين للقطاعات ذات الدخل المنخفض في مصر، بالإضافة إلى دورها في تطوير منتجات التأمين متناهي الصغر وتمكين الفئات التي لا يصل إليها منتجات التأمين، الذي يتماشى مع استراتيجية الاتحاد المصري للتامين AUP (access unserved population).

وتمتلك "هديل" أكثر من عشرين عامًا من الخبرة في مجال الشمول المالي، والتمويل متناهي الصغر وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قبل انضمامها إلى أكسا عملت في المجال الاستشاري لمؤسسات التمويل متناهي الصغر وأسهمت في تطوير أول استراتيجية وطنية للتمويل متناهي الصغر في مصر تم إطلاقها في عام 2005، كما أسهمت في تطوير صياغة قانون التمويل متناهي الصغر، كما أنها نائب رئيس لجنة التأمين متناهي الصغر في الاتحاد المصري للتأمين.

وقد درست هديل ماجستير إدارة الأعمال الدولية- حاصلة على بكالوريوس في الكيمياء- الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالإضافة إلى كونها مدرب معتمد في منظمة العمل الدولية ILO، مدير مجلس إدارة معتمد بمعهد المديرين المصري، ومدرب معتمد في التأمين متناهي الصغر بمركز التأمين متناهي الصغر في ميليمان.

وبذلك تعد هديل عبدالقادر الأمين العام التاسع للاتحاد المصري للتأمين منذ تأسيسه في عام ١٩٥٣.

وكان الاتحاد المصري للتأمين قد أعلن خلو منصب الأمين العام في ٢٩ فبراير ٢٠٢٤ عقب اختيار الدكتور طارق سيف الأمين العام السابق للعمل مديرًا تنفيذيًا لمعهد الخدمات المالية الذراع التدريبي للهيئة العامة للرقابة المالية.

وتنص المادة ٣٦ من النظام الأساسي للاتحاد على أن "يكون للاتحاد أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ من ذوي الكفاءة الإدارية والخبرة التأمينية" ويختص بتعين الأمين العام مجلس إدارة الاتحاد وفقا لأحكام المادة ٢٧ من نظامه الأساسي.

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