محافظ القليوبية يضع حجر أساس مبنى جديد لهيئة قضايا الدولة

قام اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، والمستشار مسعد عبدالمقصود الفخراني رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار ربيع قاسم مساعد السيد وزير العدل لشئون أبنية المحاكم والشهر العقاري ورئيس نادي القضاة بالقليوبية، بوضع حجر الأساس لإنشاء مبنى على مساحة 625م2 بجوار نقابة المهندسين بمدينة بنها، ليكون مقرًا جديدًا لهيئة قضايا الدولة بالقليوبية.

وأكد محافظ القليوبية، الدور الإيجابي الذي تقوم به الهيئة للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات، موجهًا الشكر إلى رئيس الهيئة وأعضائها على التعاون الدائم والمستمر بين الجهتين، مشيدًا بدور رجال القضاء المصري في تفعيل القوانين والتعاون بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وهيئة قضايا الدولة، مؤكدًا بأن هيئة قضايا الدولة تعد الذراع القانوني للمحافظة في الدفاع عن حقوق الدولة.

وأضاف محافظ القليوبية أن مصر تحت مظلة القضاء العادل وتمضي قدمًا في إطار من القانون وإرساء مبادئ الحق والعدل، ولا تزال بخير بقضائها الشامخ، والجيش والشرطة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسي، الداعم لكل مؤسسات الدولة.

وأعرب رئيس هيئة قضايا الدولة عن بالغ سعادته بالتعاون الدائم مع محافظة القليوبية، مشيرًا إلى أهمية التعاون والتنسيق المتكامل بين الجهاز التنفيذي ومختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية للحفاظ على الحقوق وأداء الواجبات وتحقيق مصلحة الوطن والمواطنين وحماية المال العام، موجهًا الشكر إلى محافظ القليوبية على حرصه المستمر لتقديم أوجه الدعم لأعضاء الهيئة، متمنيًا له التوفيق والسداد في قيادته وإدارته للمحافظة.