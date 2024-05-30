المطران عطاالله: مظاهرات عارمة فى كل مكان فى العالم لوقف الحرب

قال المطران عطاالله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، بأن إسرائيل تقصف خيام النازحين وتصفهم بأنهم إرهابيون، في حين أن هذا هو بحد ذاته الإرهاب الممارس بحق النازحين والمدنيين وخاصة شريحة الأطفال الذين يتم ترويعهم بهذه الطريقة، ويبدو أن من يحكمون في إسرائيل اليوم يريدون أن تستمر الحرب ويعملون على إفشال أي مبادرة أو حراك هادف لإيقاف العدوان.

نصرة القيم الإنسانية والعدالة



وأضاف رئيس أساقفة سبسطية في بيان له، ندعو المجتمع الدولي أن يعمل من أجل نصرة القيم الإنسانية والعدالة والاعتراف بحقوق شعبنا الفلسطيني، والعمل بشكل فاعل وأقوى من أجل وقف هذه الحرب التدميرية والتي يدفع فاتورتها المدنيون من أبناء شعبنا.



الضفة هي أيضًا مستهدفة وكذلك القدس

ولفت: المظاهرات منتشرة في كل مكان وقد توحد الأحرار في مشارق الأرض ومغاربها في المطالبة والمناداة بوقف الحرب، ولكن لا حياة لمن تنادي وحتى هذه الساعة ما زالت الحرب مستمرة ومتواصلة بحق شعبنا، وبالدرجة الأولى في غزة، ولكن الضفة هي أيضًا مستهدفة وكذلك القدس وهذا إن دل على شيء فهو يدل على أن هناك استهدافًا شاملًا لأبناء شعبنا الفلسطيني.

وفد كنسي من المكسيك يتضامن مع الشعب الفلسطيني

وأوضح خلال استقباله وفدًا كنسيًا من المكسيك والذين وصلوا إلى الأراضي المقدسة في زيارة تضامنية مع شعبنا، وبهدف المناداة بوقف الحرب وقد استهلوا اجتماعاتهم ولقاءاتهم بلقاء سيادته الذي استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبًا بزيارتهم ومشيدًا بمواقفهم وباعثًا برسالة تحية وأخوة ووفاء لكافة الأحرار في عالمنا الذين ينادون بتحقيق العدالة في ديارنا ووقف هذه الحرب التدميرية والهمجية.

ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري



وقال "عطاالله" في كلمته بأن ما يحدث في غزة لا يمكن أن يستوعبه عقل بشري، فالدمار والخراب والدماء والدموع والآلام والأحزان منتشرة في كل زاوية من زوايا القطاع ونحن وإياكم نتساءل ما هو ذنب المدنيين؟ وما هو ذنب الأطفال وكافة شرائح الأعمار من أن يدفعوا فاتورة حرب قذرة هدفها الإمعان في التآمر على شعبنا وقضيته العادلة وإحداث نكبة جديدة ونزوح جديد.



وتابع: أن الجرائم المروعة في غزة هزت الضمائر الحية في عالمنا وكل أصحاب الضمائر الحية المتحلين بالقيم الإنسانية يتساءلون إلى أين نحن ذاهبون مع هذا الإجرام المنظم المرتكب بحق شعبنا المحاصر؟.

نتمنى من كافة الكنائس المسيحية في العالم أن تكون لها مواقف جريئة وواضحة في المناداة بوقف هذا العدوان ومؤازرة الشعب الفلسطيني في محنته والتأكيد على حق هذا الشعب المشروع في أن يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم.

