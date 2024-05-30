الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

المشدد 5 سنوات لعامل حاز عقاقير مخدرة في الشرقية

السجن المشدد - آرشيفية
السجن المشدد - آرشيفية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الخميس، بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 5 سنوات، وغرامة 50 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات، وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه في القضية رقم 19264 لسنة 2023 جنايات أبوكبير، والمقيدة برقم 2028 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق، بحيازة عقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر بقصد الإتجار.

المشدد 5 سنوات لعامل حاز عقاقير مخدرة بقصد الاتجار في الشرقية

تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من العام المنقضي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام "محمد. ع" 44 عامًا، سائق، ومقيم بدائرة مركز شرطة أبو كبير، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات ونفاذًا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كيس بلاستيكي يحوي 10 علب لعقار الترامادول الهيدروكلوريد المخدر، ومبلغ مالي.

وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة.

تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم. 

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