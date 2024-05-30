خبير: ضربات قاسية ومتتالية داخل إسرائيل تدمر اقتصاد الاحتلال وتستنزفه بالكامل

قال أحمد شديد، الخبير في الشئون الإسرائيلية: إن الاقتصاد في إسرائيل على عكس كل اقتصادات العالم مبني على أربعة أفرع رئيسية، الفرع الأول وهو فرع البناء ويشهد توقفًا وصل في الأشهر الستة الأولى للحرب إلى نسبة 100%، والقطاع الثاني وهو قطاع السياحة وهو متوقف لغاية الآن بنسبة 100%، بل أن قطاع السياحة في إسرائيل العملية عكسية تمامًا إذ أن الفنادق السياحية، وخاصة فنادق البحر الميت، تعج باللاجئين أو النازحين من داخل إسرائيل.

توقف الدخل من السياحة

وأضاف "شديد"، اليوم الخميس، خلال مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك استنزافًا للدولة في إسرائيل ليس فقط بسبب توقف الدخل من السياحة، وإنما كذلك الدولة الآن تقوم على شكل سياحة داخلية بفعل حوالي 180 ألف نازح يسكنون في فنادق البحر الميت، هؤلاء يستنزفون الدولة بشكل يومي بعشرات الملايين من الشواكل أي من الدولارات.

وأوضح أن النقطة الثالثة وهي الصناعات التكنولوجية المتقدمة، وهذا القطاع ضربة قاسية جدًا، إذ أنه يعتمد في اليد العاملة على الإسرائيلي، وعلى النخب في إسرائيل، والذين تم سحبهم واستدعاؤهم إلى الخدمة في جيش الاحتلال إلى الاحتياط، مؤكدًا أن هذا القطاع شبه منهار.

وضع زراعي متردٍ في إسرائيل

ولفت إلى أن النقطة الرابعة هي الزراعة، وهى المؤشر على الوضع الزراعي المتردي في إسرائيل، والذي حقيقة كان يشهد تطورًا به، لكن الآن إسرائيل اليوم تستورد احتياجاتها الأساسية من الخضروات من بعض دول الجوار، وبالتالي الاقتصاد في إسرائيل الآن بأركانه الأربعة والدولة مستنزفة بشكل غير مسبوق ولم تعشه من قبل.