حقوق النواب: البيان المصري الصيني المشترك يعد وثيقة مهمة تجسد تعزيز التعاون

أكد النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن البيان المصري الصيني المشترك، الصادر عن القمة المصرية الصينية بين الرئيس السيسي ونظيره الصيني، يُعد وثيقة هامة تجسد الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون في المجالات الاقتصادية، والسياسية، والثقافية، والعلمية، والتكنولوجي.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن القمة المصرية الصينية، تعكس عمق العلاقات الثنائية بين مصر والصين وتؤكد على التوافق الكبير في الرؤى بين البلدين في العديد من القضايا الحيوية.

وقال عضو مجلس النواب، أن العلاقات المصرية الصينية تشهد تطورًا ملحوظًا على كافة الأصعدة، وهذه القمة جاءت لتدعم وتعزز هذه العلاقات بشكل أكبر.

فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات عدة

وأشاد النائب محمد سلطان، بالجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي، والرئيس الصيني، لتعزيز التعاون المشترك، الذي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة والرخاء للشعبين الصديقين.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن دعوة الرئيس السيسي لعقد قمة عربية صينية في مصر، ستسهم بشكل كبير في تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين، وستفتح آفاقًا جديدة للتعاون في مجالات عدة مثل الاقتصاد، والتجارة، والاستثمار، والتكنولوجيا.

تعزيز الحوار والتعاون

ولفت النائب محمد سلطان، أن مصر، بموقعها الجغرافي المتميز ودورها الريادي في المنطقة، تعد المكان المثالي لاستضافة مثل هذه القمة التي من شأنها تعزيز الحوار والتعاون بين الدول العربية والصين.

دعم بكين لحل الدولتين

ودعا الرئيس الصيني شي جين بينج إلى عقد مؤتمر سلام بشأن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية، وأكد مجددا دعم بكين لحل الدولتين لحل أزمة غزة.

وقال، خلال منتدى التعاون بين الصين والدول العربية اليوم الخميس، إنه "منذ أكتوبر الماضي، تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بشكل كبير، مما أدى إلى معاناة الشعب الفلسطيني بشكل كبير، لا ينبغي أن تستمر الحرب إلى ما لا نهاية. يجب ألا تغيب العدالة إلى الأبد".