الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز

"إكسترا نيوز": دخول 627 شاحنة مساعدات لغزة خلال الأيام الأربعة الماضية

مساعدات لغزة
مساعدات لغزة

قال مراسل قناة إكسترا نيوز، كريم رجب، إن شاحنات المساعدات اتجهت، منذ قليل، من الجانب المصري باتجاه معبر كرم أبوسالم لتبدأ فرق الأمم المتحدة بتسلم تلك المساعدات ثم تبدأ عمليات المراجعة والتدقيق التي من خلالها تعطل سلطات الاحتلال دخول المساعدات إلى الجانب الفلسطيني.

دعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل هذا الحصار والمجاعة التي يتعرضون لها

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز" أنه خلال الأربعة أيام الماضية دخل إلى قطاع غزة نحو 627 شاحنة مساعدات من الجانب المصري؛ لدعم الأشقاء في قطاع غزة في ظل هذا الحصار والمجاعة التي يتعرض لها القطاع.

منظمة أطباء بلا حدود طالبت بضرورة توقف الحرب الشرسة على مدينة رفح الفلسطينية

كما أشار إلى أن منظمة أطباء بلا حدود طالبت بضرورة توقف الحرب الشرسة على مدينة رفح الفلسطينية، وذكرت في بيان لها أن سكان رفح يُدفعون إلى مناطق قيل لهم إنها آمنة وفي النهاية يواجهون الدمار والموت نتيجة للغارات التي لم تتوقف.

وتابع أن منظمة "يونيسف" طالبت بضرورة توقف الحرب نظرًا للقائمة الكبيرة من الجرحى والمصابين والشهداء الذين سقطوا خلال الأيام القليلة الماضية، والمجازر التي ارتكبت في هذه المدينة.

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