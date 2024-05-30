الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برقم جلوسك.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2024 الترم الثاني

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الإعدادي

ارتفعت معدلات البحث عن رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2024 الترم الثاني بعد اعتماد  اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5% لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024.

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي الجيزة 2024

نوضح في التقرير التالي رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الثاني والتي ظهرت منذ قليل. 

بعد أن اعتمد محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية لطلاب المحافظة يتاح الاستعلام عنها بعد قليل من خلال اتباع الخطوات التالية:-

  • الدخول إلى رابط البوابة الالكترونية الخاص بمحافظة الجيزة  اضغط هنا.
  • ثم اضغط على نتيجة الشهادة الاعدادية.
  • اكتب رقم الجلوس.
  • اضغط على عرض النتيجة.

مع العلم أن محافظة الجيزة تتيح خطوات أخرى كي يمكن بها الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي وهي عن طريق المتحدث الآلي الموجود أيضا في الرابط السابق او عن طريق الاتصال على الخط الأرضى: 09000160 أو عن طريق المحمول: 5960.

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بنسبة نجاح 87.5%.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

التظلم على نتيجة الشهادة الاعدادية الجيزة 2024 

مع العلم أنه فور الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الاعدادي بمحافظة الجيزة من خلال الطرق السابقة يمكن للطلاب التقدم للتظلم على أي من المواد التي يرى الطالب أنه لم يحقق الدرجة المتوقعة، وذلك من خلال التوجه للادراة التعليمية التابعة وتقديم طلب التظلم هو وولي الأمر في المادة المنشودة. 

ثم يقوم بتسديد الرسوم المقررة على التظلم في المادة او المواد الراغب في التظلم عليها، ثم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

وبعد انتهاء فترة التظلمات يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

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