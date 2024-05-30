الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حاولت الانتحار 20 مرة.. تصريحات دوللي شاهين تصدم جمهورها

دوللي شاهين
دوللي شاهين

تصدرت النجمة دوللي شاهين، تريند البحث عبر موقع البحث "جوجل"، خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن كشفت أسرارًا جديدة حول طفولتها، وبعض الأمور الخاصة في حياتها.

وأثارت الفنانة دوللي شاهين، الجدل عقب إعلانها أنها حاولت الانتحار أكثر من 20 مرة، وكانت متقمصة دور الولد حتى الثانية عشر من عمرها.

تعد دوللي شاهين، من أكثر الفنانات التي لاقت متابعة من قبل الجماهير بسبب أعمالها الفنية والغنائية المميزة خلال مسيرتها الفنية، وعقب تصدرها التريند، نرصد لعشاق أخبار النجوم أسرار وأمور خاصة عن حياة النجمة دوللي شاهين، خاصة بعد اختفائها لفترة عن الساحة الفنية، وإليكم التفاصيل الكاملة في السطور التالية.

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 تصريحات دوللي شاهين تصدم جماهيرها

ظهرت دوللي شاهين، في لقائها ببرنامج "حواديت الناس" مع الإعلامية يمنى بدراوي، وكشفت عن الكثير من أسرارها الشخصية لجمهورها.

وكشفت دوللي شاهين، عن أعمالها السابقة قبل دخولها الفن، مؤكدة أنها عملت في أعمال كثيرة ومتنوعة: مثل سكرتيرة ومحلات ملابس ومحلات جاليري وغيرها، حتي قررت أن تخوض تجربة الغناء، وهذا الأمر كان سبب حدوث الأزمة التي حصلت بينها وبين والدها.

 تصريحات دوللي شاهين تصدم جماهيرها

وأضافت دوللي شاهين، أنها حاولت الهروب من البيت وهي في عمر الـ12 سنة، وأن أول عريس طلب يدها، قرر والدها وزوج خالتها طرده، مؤكدةً أنها حاولت الانتحار حوالي 20 مرة، وأن والدتها منعتها من دخول المستشفى خوفًا من معرفة والدها بمحاولة الانتحار.

 تصريحات دوللي شاهين تصدم جماهيرها

واستكملت دوللي شاهين، حديثها قائلة: إنها كانت تعيش وكأنها ولد وتتصرف مثل الولاد، ويعود ذلك لأن والدها "مكنش عاوز بنات"، وهذا الأمر من ضمن الأسباب التي أثرت بشكل كبير على طفولتها.

 تصريحات دوللي شاهين تصدم جماهيرها
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