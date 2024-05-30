الخميس 30 مايو 2024
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"الإسكان ": المنتدى الحضري العالمي ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة

الدكتور عبد الخالق
الدكتور عبد الخالق إبراهيم

 أكد الدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، أن المنتدى الحضري العالمي، هو ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة، بعد مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي، والذي استضافته الدولة المصرية بنجاح في نسخته الـ27 "COP27" بمدينة شرم الشيخ.

قال إبراهيم إن الفوز باستضافة المنتدى، شاهد جديد على نجاح مصر في تنظيم واستضافة المؤتمرات العالمية، وفرصة لعرض التجربة المصرية الرائدة، في تحقيق النهضة العمرانية الشاملة بمختلف ربوع مصر خلال السنوات القليلة الماضية، ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى.

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جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور عبد الخالق إبراهيم، والسفير عاطف سالم المنسق الوطني للمنتدي الحضري العالمي،، اجتماع اللجنة الفنية والموضوعية المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والمختصة بالتحضير والإعداد الفني لاستضافة مصر للمنتدى في دورته الـ12 "WUF12"، بنوفمبر القادم، والذي تنظمه مصر بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية "الهابيتات"، بحضور وفد من المكتب الرئيسي للـ"الهابيتات" بنيروبي، وممثلي مكتب مصر، وكذلك ممثلي وزارات (التنمية المحلية - التخطيط والتنمية الاقتصادية - الشباب والرياضة - التضامن الاجتماعي)، واتحاد الصناعات.

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أوضح مساعد وزير الإسكان أن اجتماع اللجنة تناول الحديث حول تشكيل وتنفيذ الفعاليات الجانبية على هامش المنتدى، وجلسات المائدة المستديرة، ودور وزارتي الإسكان والتنمية المحلية في تنفيذ هذه الفعاليات، كما تمت مناقشة الموضوعات المقترح تناولها بالجلسات العلمية بالمنتدى، وتم الاتفاق على قيام الجانب المصري بترشيح المتحدثين الرئيسيين من الخبراء، بجانب الخبراء العالميين.

أضاف أنه تم الاتفاق على عقد لقاء وزاري إفريقي يضم وزارات الإسكان والتنمية المحلية كجزء من فعاليات المنتدى، تحت عنوان التنمية العمرانية "تبادل الخبرات"، وكذلك عرض التجربة العمرانية المصرية على الدول الإفريقية، وتحديد سبل التعاون المشترك مستقبلًا.

يذكر أن مصر ستكون أول بلد إفريقي يقوم باستضافة المنتدى الحضري العالمي منذ الدورة الافتتاحية في نيروبي بدولة كينيا، وثاني الدول العربية بعد استضافة أبو ظبي للدورة العاشرة.

الدكتور عبد الخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان المنتدى الحضري العالمى أجندة الأمم المتحدة مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي مدينة شرم الشيخ

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