مصرع شخص صدمته سيارة مسرعة بالفيوم

لقي شخص مصرعه، بعدما صدمته سيارة مسرعة قبل الكوبري العلوي بمدينة الفيوم، باتجاه القاهرة، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

البداية بتلقي شرطة النجدة بمحافظة الفيوم بلاغًا بوقوع حادث تصادم ومصرع شخص، وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبيَّن أنه وقع قبل الكوبري العلوي باتجاه طريق القاهرة، حيث صدمت سيارة مسرعة مواطن، وأسفر الحادث عن مصرعه، وتم نقل الجثة إلى مستشفى الفيوم العام، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.