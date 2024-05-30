الخميس 30 مايو 2024
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موعد أول ذي الحجة 1445.. عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024

جريدة الدستور

تزايدت عمليات البحث حول موعد أول  ذي الحجة 2024 وفقا للحسابات الفلكية، ومن المقرر أن يوافق أول أيام ذي الحجة 1445 يوم الجمعة 7 يونيو، حيث تعد العشر الأوائل من ذي الحجة من أفضل أيام الدنيا التي أهداها رب العالمين إلى عباده للاستغفار والعمل الصالح. 

موعد أول ذي الحجة 1445

من المحتمل أن يكون أول أيام ذي الحجة 1445 الجمعة 7 يونيو وسوف يظهر الهلال الجديد مرئيًا في سماء مكة المكرمة لمدة لا تقل عن 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة وباقي المحافظات لمدة من 12 إلى 20 دقيقة بعد غروب الشمس في ذلك اليوم وسيظل الهلال في العواصم والمدن العربية الأخرى لمدة  تتراوح بين 1-28 دقيقة.

موعد وقفة عرفات 2024

ومن المقرر أن وقفة عيد الأضحى المبارك 2024 "وقفة عرفات"، وحسب الدراسات الفلكية إلى أن هلال شهر ذو الحجة 1445 سيولد يوم الجمعة، الموافق 7 يونيو 2024 زبذلك يكون موعد وقفة عرفات لعام 2024 السبت  15 يونيو 2024 وموعد عيد الأضحى الأحد 16 يونيو 2024.

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عدد أيام إجازات عيد الأضحى 2024 

ومن المقرر حسب البيانات الرسمية أن تكون إجازة عيد الأضحى لعام 2024 حوالي 9 أيام متواصلة لجميع الموظفين في الدولة وتكون مدفوعة الأجر. 

  • اليوم الاول عطلة رسمية الجمعة، الموافق 14 يونيو.
  • اليوم الثاني السبت وقفة عرفات الموافق 15 يونيو: يوم وقفة عرفات.
  • اليوم الثالث الأحد أول أيام عيد الأضحى، الموافق 16 يونيو.
  • اليوم الثالث الاثنين ثاني  الموافق 17 يونيو.
  • اليوم الرابع الثلاثاء ثالث الموافق 18 يونيو.
  • اليوم الرابع الأربعاء، الموافق 19 يونيو رابع أيام عيد الأضحى.
  • اليوم الخامس الخميس، الموافق 20 يونيو خامس أيام عيد الأضحى.
  • اليوم السادس الجمعة، الموافق 21 يونيوعطلة رسمية.
  • اليوم السابع السبت، الموافق 22 يونيوعطلة رسمية.
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