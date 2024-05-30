الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إعادة إعمار 189 منزلًا داخل 6 قرى ببني سويف

جانب من إعادة إعمار
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف

أعلنت جمعية الأورمان، اليوم الخميس، عن استكمال العمل على إعادة إعمار وتأهيل 189 منزلًا داخل 6 قرى بمحافظة بنى سويف وهي قرى: بني ناصر، بني زايد، طنسا، ودلاص بمركز ناصر، وباها بمركز بني سويف، وزرابي الحيبة بمركز الفشن.

وأكدت الدكتورة انجى حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أن العمل التنموي والاجتماعي يشهد نهضة كبيرة واتحاد كل المؤسسات التنموية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، بالتعاون مع الجهات والقطاعات والمؤسسات الحكومية، لمساعدة الأسر الأكثر احتياجًا، موجهة بضرورة زيادة أعداد المستفيدين من تلك المساعدات لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من أسر المحافظة.

إعمار المنازل المتهالكة

وأوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، انه وقع الاختيار على هذه القرى وذلك لكونهم من القرى الأشد احتياجًا بحسب معايير التنمية.

وتابع أن عملية إعمار المنازل المتهالكة تتضمن داخل البيت الواحد عمل المحارات والدهانات، وتركيب النجارة، وتعريش المنزل، كما يتم تركيب السيراميك، والأرضيات لكل منزل، وتركيب السباكة الداخلية بالأحواض، وطقم الحمام، وتركيب الكهرباء الداخلية.

وأعرب عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بني سويف، وذلك لدعمه المستمر لكل مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي والتنموي، مشيدًا بسياسة الباب المفتوح التي ينتهجها محافظ بني سويف، فدائمًا مكتبه مفتوح أمام جميع مسؤولى مؤسسات ومنظمات المجتمع الأهلي للتعاون مع المحافظة فى الارتقاء بالمشروعات الخدمية والتنموية التى تعود بالنفع والفائدة على المواطنين.

جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
جانب من إعادة إعمار منازل بمحافظة بنى سويف
بني سويف جمعية الأورمان تاهيل منازل الفشن محافظ بني سويف

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