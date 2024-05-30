السودان.. المقاومة الشعبية تكبد الدعم السريع خسائر كبيرة بمحور غرب سنار

أعلن المتحدث باسم المقاومة الشعبية في السودان، عمار حسن، عن تكبيد قوات الدعم السريع المتمردة خسائر في أكثر من 18 عربة قتالية بمحور غرب سنار.

وكانت المواجهات العسكرية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المتمردة اشتدت الساعات الماضية في كل من ولايتي الخرطوم وسنار، حيث استخدم الطرفان خلالها كافة أنواع الأسلحة.

وقال حسن في بيان نقلته وسائل إعلام سودانية، إن "الميليشيا المتمردة خسرت غالب قوتها التي حشدتها من كل البقاع في محاولة يائسة لمهاجمة قواتنا بجبل موية انتهت المعركة بهزيمة ساحقة وتم تدمير أكثر من 18 عربة قتالية ومئات الهلكي".

وأفاد شهود بأن معارك هي الأعنف من نوعها دارت بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في منطقة جبل موية غرب سنار.

وأشار الشهود إلى أن المعارك الضارية أجبرت عددًا كبيرًا من السكان على النزوح إلى قلب المدينة سواء سيرًا على الأقدام أو بسياراتهم وسط غياب حافلات النقل العام.

أهمية منطقة جبل موية

وقالت صحيفة "سودان تربيون"، إن معارك عنيفة بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، دارت في بلدة "جبل موية" على بعد 20 كيلومتر غرب سنار تمكن من خلالها الجيش من صد الهجمات وإجبار المتمردون على التراجع.

وأشارت "سودان تربيون"، إلى أن منطقة "جبل موية" ظلت تتعرض لهجمات على الدوام من قبل قوات الدعم السريع التي تسعى للوصول إلى عمق ولاية سنار لكن من دون جدوى في ظل استماتة الجيش في دفاعاته المتقدمة.

وتعد منطقة جبل موية ذات موقع استراتيجي في وسط السودان لكونها تربط ما بين ولايتي سنار والنيل الأبيض حيث توجد جسور تؤدي إلى إقليمي دارفور وكردفان.

وفي العاصمة الخرطوم، عاودت قوات الدعم السريع هجماتها على مقر سلاح الإشارة في منطقة الخرطوم بحري، ولكن دفاعات الجيش تصدت للهجوم.