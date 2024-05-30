تحرص مكتبة مصر العامة على تحقيق الريادة والتميز المؤسسي، على مستوى النشاط الثقافي والفني والمعرفي التي تقدمه للجمهور بمختلف فئاته من روادها.

مكتبة مصر العامة تحرص على تحقيق الريادة المعرفية

وفي هذا الإطار، أصدرت رانيا شرعان، مدير مكتبة مصر العامة، قرارًا بتشكيل مجموعة عمل مكونة من عدد من العاملين تهدف إلى التأسيس لنشر وتعميم الثقافة التنظيمية، ثقافة الابتكار، إدارة المعرفة، وتحقيق الخطة الاستراتيجية بين العاملين والمستفيدين على حد سواء؛ لتكون أول مكتبة عامة تخطو خطوات رائدة في إستراتيجيات الإدارة الحديثة للمكتبات العامة على مستوى الوطن العربي.



وقالت "شرعان" إن مكتبة مصر العامة تستعد لإصدار عدد من الأدلة الخاصة بها وبيئتها الداعمة للابتكار والتميز وإدارة المعرفة، مثل: دليل الثقافة التنظيمية الذي يتناول أبرز السمات التنظيمية المنتشرة في المكتبة، والذي يضم التعاون ونقل الخبرات، والحث على الإبداع والأفكار الخلاقة، كما ستصدر المكتبة دليل الابتكار والإبداع الذي يؤسس لإدارة الابتكار وينشئ محفظة للابتكار يشترك في دعمها وامدادها بالأفكار المستفيدين والعاملين على حد سواء، بالإضافة إلى دليل إدارة المعرفة والذي يضمن نقل المعرفة الخاصة بالعمل من خلال أدلة العمل لكل أقسام المكتبة، ويضمن نقل الخبرات الشفهية من العاملين القدامى للعاملين الجدد، وأخيرا ستقوم المكتبة بإصدار خطتها الإستراتيجية والتي تم صياغتها في ورقة واحدة وتتضمن أهم عناصر بطاقة الأداء المتوازن مع ربط رسالة ورؤية المكتبة بمؤشرات الأداء الخاصة بها.



وأضافت "شرعان"، أن مكتبة مصر العامة تأمل من خلال تلك الخطوات نشر تجربتها الرائدة والمتميزة في المشهد الثقافي المصري، الذي كانت فيه مكتبات مصر العامة وعلى مدى 30 عامًا نبراسًا يحتذى به ونموذجًا رائدًا للمؤسسات الثقافية في مصر ومنارة ثقافية تُنير دروب المعرفة.

وتقدم مكتبة مصر العامة سلسلة من الندوات الشهرية التي تتميز بالتنوع وتغطية الموضوعات التي تهم المستفيد مثل: ندوات عن الصحة والتعليم والتنمية البشرية وندوات ثقافية بالتعاون مع السفارات المختلفة لتفعيل الحوار بين الحضارات وندوات أدبية وشعرية ومناقشة الكتب وإقامة حفلات للتوقيع وندوات رفيعة المستوى يشارك فيها كبار الشخصيات لمناقشة موضوعات مطروحة على الساحة، هذا بالإضافة إلى المكتبات المنتقلة والتي نقلة نوعيه لعمل زيارات شهرية لعدد من الأماكن لتقديم الخدمات المتنوعة.



وتتيح خدمات المكتبة الثابتة لجميع المستفيدين من إعارة كتب وأنشطة ودورات تدريبية وثقافية وتتميز بأنها تقوم بزيارة شهرية ثابتة في نفس المكان لتحيق الاستفادة من الخدمات، وتهتم بالمناطق العشوائية، وقرى حياة كريمة التابعة لمحافظتي القاهرة والجيزة.



كما تقدم مكتبة مصر العامة دورات تدريبية معتمدة في مجال التحول الرقمي وبرنامج ومنح تدريبية مقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لمحو الأمية الرقمية وتنمية مهارات الحاسب الآلي لدى الشباب والكبار، ودورات تدريبية عن القيادة الإدارية والتسويق الإلكتروني وغيرها وتقديم دورات للغة الإنجليزية المعتمدة.



وتسعى المكتبة إلى توسيع دائرة المستفيدين من خدماتها في مختلف مناطق وأحياء القاهرة الكبرى، وذلك عن طريق إنشاء فروع لها في المواقع المختلفة بالقاهرة، ومحافظات الجمهورية، ولعبت المكتبة دورًا بارزًا في تأسيس العديد من الأجيال المختلفة ثقافيًا.