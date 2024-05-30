مواهب البيانو والقدرات الخاصة فى عروض خاصة بـ"أوبرا الإسكندرية"

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلًا للدارسين بمركز تنمية المواهب بأوبرا الإسكندرية، ضمن خطط وزارة الثقافة لدعم وتشجيع الواعدين، تحت إشراف الدكتورة هدى حسني، في الثامنة والنصف مساء الأحد 2 يونيو على مسرح سيد درويش.

يشارك فى الحفل طلاب فصل البيانو تدريب إنجى بدوي بمجموعة من الأعمال العالمية والعربية الشهيرة منها الأب الروحى لـ نينو روتا، رقصة مجرية رقم ٥ لـ برامز، مارش تركى لـ موتسارت، الفالس الكبير لـ شوبان، السوناتا الرومانسية الثانية لـ بيتهوفن، شط إسكندرية - البنت الشلبية لـ الرحبانية، خلّي بالك من عقلك لـ عمر خيرت، على حسب وداد قلبى لـ بليغ حمدى وقلبي دليلي لـ محمد القصبجي، أداء كارلا فادي، سيف محمود، عمر محمود، دارين أحمد، ميلار مارك، ياسين محمود، چنا يحيي، ريتال أحمد، مورين نبيل، مريم عمر، راغدان مصطفي، بسملة إيهاب.

مشاركة واسعة لذوي القدرات الخاصة

كما يشارك الدارسون بفصل ذوي القدرات الخاصة تدريب وقيادة ميرڤت همام بمختارات من الأعمال الغنائية العربية التراثية والمعاصرة منها سلم على مصر، ورا كل نجاح، جانا الهوا، سألوني الناس، يا سلام على حبي وحبك، الموضات، هو وهي، الحلوة دي، سقف سقف، حلوين من يومنا والله، عاليادي، شكرًا، ابن مصر، تقدر تطير، ولا أي كلام .. أداء جاسمين طارق، هند أنور، محمد عبدالمقصود، آية سعيد، منة محمد، نور التوني، فاطمة محمد، حسين نبيل، رافي محمد، أروي ثروت، شوكت إبراهيم، أحمد ناجي، رقية أحمد، مريم طارق، بسمة محمد، رضا عبدالهادي.

مركز تنمية المواهب

يذكر أن مركز تنمية المواهب تأسس بهدف الارتقاء بالذوق الفنى وتبنى الموهوبين فى مختلف مجالات الفنون ويضم أقسامًا متعددة منها البيانو، الجيتار، الباليه، الغناء الأوبرالى والعربي، الفلوت، الفيولينة، العود، القانون، الكمان الشرقي، الباليه والكلاكيت كما تمت إضافة فصول لذوى القدرات الخاصة، واعتاد المشاركة خلال الاحتفالات المتنوعة التى تنظمها دار الأوبرا في المناسبات المختلفة إلى جانب إقامة حفلات دورية لطلابه تشجيعًا لهم وتقديرًا لجهدهم.