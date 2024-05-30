تبدأ السبت.. موعد إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 في مصر

حالة من الترقب تنتظر العاملين في مصر لمعرفة عدد أيام إجازة عيد الأضحى المبارك 2024 خاصة مع تداول الكثير من الأخبار أن إجازة العيد هذا العام تكون أكثر من أسبوع وبالتالي يمكن استغلالها لقضاء إجازة صيفية ممتعة مع الأسرة دون الحاجة لعمل اجازة من العمل من الرصيد العام للاجازات السنوية.

موعد عيد الأضحى المبارك 2024

ننشر في التقرير التالي موعد اجازه عيد الاضحى المبارك 2024 وعدد أيام الإجازة هذا العام المتوقع أن يعلن عنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء مع اقتراب موعد العيد.

يجب العلم في البداية أن موعد عيد الأضحى فلكيًا تحدد أن يكون الأحد الموافق 16 يونيو 2024 ويكون موعد وقفة عرفة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024.

موعد إجازه عيد الأضحى 2024

وبذلك تبدأ إجازة عيد الأضحى من السبت 15 يونيو وتستمر لمدة 4 ايام وهو عدد ايام العيد الكبير مثلما نحصل عليه هذا العام.

ولكن يكون حساب عدد ايام اجازة عيد الأضحى هذا مختلفة، حيث تبدأ من يوم الجمعة 14 يونيو 2024 وهو عطلة أسبوعية.

السبت 15 يونيو 2024 عطلة أسبوعية والموافق فلكيًا وقفة عرفة.

وتبدأ إجازة عيد الأضحى الرسمية من الاحد 16 يونيو إذا ثبت هذا الموعد فلكيًا وتستمر حتى الأربعاء 19 يونيو 2024 ومن المتوقع أن يتم تبديل اجازة وقفة عرفة بحيث تكون الخميس الموافق 20 يونيو بدلا من السبت 15 يونيو باعتباره عطلة اسبوعية بالفعل.

إجازة عيد الأضحى 2024 في مصر

وبذلك من المتوقع أن يكون مجموع اجازة عيد الاضحى المبارك هذا العام والتي تبدأ من الجمعة 14 يونيو 2024 وتستمر حتى السبت 22 يونيو 2024 تسع أيام يمكن استثمارهم بالشكل المناسب بعد إعلان رئيس مجلس الوزراء عن ايام إجازة عيد الأضحى رسميًا، وتكون اجازة مدفوعة الاجر للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال، يعقبها اعلان وزير العمل حسن شحاتة عن اجازة عيد الأضحى المبارك للعاملين بالقطاع الخاص.

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