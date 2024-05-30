وفاة إحدى ضحايا حادث الفنان عباس أبوالحسن

لفظت إحدى السيدتين المصابتين بحادث الفنان "عباس أبوالحسن"، أنفاسها الأخيرة داخل المستشفى نتيجة إصابتها بارتجاج في المخ وكسور وسحجات متفرقة في أنحاء الجسد.

كانت النيابة العامة في الجيزة، قررت إخلاء سبيل الفنان عباس أبوالحسن، بكفالة مالية قدرها عشرة آلاف جنيه، على خلفية التحقيق معه بتهمة دهس سيدتين بسيارته في منطقة الشيخ زايد.

واستمعت الأجهزة الأمنية بالجيزة إلى أقوال الفنان عباس أبوالحسن، والذي أكد أنه كان يسير بسيارته على طريق المحور المركزي في الشيخ زايد وفوجئ بوجود سيدتين أمامه على الطريق، وأنه لم يتمكن من إيقاف السيارة حيث إنهما ظهرتا فجأة أمامه، وقام بالاصطدام بهما.

وأكد أبوالحسن أنه نزل من السيارة وحاول مساعدة الضحيتين وطلب لهما الإسعاف، قائلًا: "وساعتها جالي إصابة في رجلي اليمين"، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء رنين مغناطيسي.

وتعرض عباس أبوالحسن إلى الإصابة "بقطع في وتر" خلال محاولته إنقاذ السيدتين بعدما صدمهما بسيارته، حيث تم نقله إلى المستشفى وإجراء بعض الفحوصات الطبية، ثم غادر على كرسي متحرك بصحبة الأجهزة الأمنية إلى قسم شرطة الشيخ زايد لاستكمال الإجراءات القانونية.