تغير أسعار السلع الرئيسية والمعادن بالبورصات العالمية

تراجعت أسعار السلع الرئيسية والمعادن بشكل جماعي، بالبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس.

وكشفت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:



السلعة-السعر-التغيير

خام برنت 83.29 (-0.36 %)

نايمكس 78.89 (-0.42 %)

الغاز الطبيعي 2.65 (-0.49 %)

الذهب 2،334.37 (-0.14 %)

الفضه 31.43 (-1.63 %)

النحاس 4.70 (-1.83 %)

الومنيوم 2،715.50 (-1.35 %)

الرصاص 2،284.50 (-1.38 %)

الزنك 3،059.50 (-1.69 %)

الحديد الصلب 779.00 (-0.26 %)

القمح 682.50 (-1.36 %)

الذره 455.25 (-0.04 %)

قهوة 228.75 (-0.46 %)