الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تغير أسعار السلع الرئيسية والمعادن بالبورصات العالمية

البورصات العالمية
البورصات العالمية

تراجعت أسعار السلع الرئيسية والمعادن بشكل جماعي، بالبورصات العالمية خلال تعاملات اليوم الخميس.

وكشفت بيانات موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي، تراجع أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح، متأثرة باتجاهات المستثمرين نحو عمليات الشراء والبيع.

أسعار السلع الرئيسية والمعادن تتراجع في البورصات العالمية

وفيما يلي قائمة أسعار السلع الرئيسية والمعادن مقومة بالدولار الأمريكي، اليوم:
 

السلعة-السعر-التغيير
خام برنت 83.29 (-0.36 %)
نايمكس 78.89 (-0.42 %)
الغاز الطبيعي 2.65 (-0.49 %)
الذهب 2،334.37 (-0.14 %)
الفضه 31.43 (-1.63 %)
النحاس 4.70 (-1.83 %)
الومنيوم 2،715.50 (-1.35 %)
الرصاص 2،284.50 (-1.38 %)
الزنك 3،059.50 (-1.69 %)
الحديد الصلب 779.00 (-0.26 %)
القمح 682.50 (-1.36 %)
الذره 455.25 (-0.04 %)
قهوة 228.75 (-0.46 %)

والمعادن البورصات العالمية موقع بيزنس إنسايدر الأمريكي أسعار الذهب والفضة والنحاس والقمح المستثمرين عمليات الشراء والبيع أسعار السلع الرئيسية والمعادن

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