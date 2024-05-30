الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز": توقف خدمات المطبخ العالمى فى رفح الفلسطينية.. وانقطاع الإنترنت لليوم الثانى

توقف خدمات المطبخ
توقف خدمات المطبخ العالمي في رفح الفلسطينية

أفاد كريم رجب، مراسل "إكسترا نيوز" من أمام معبر رفح البري، بتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي على المناطق الغربية في مدينة رفح الفلسطينية، بالإضافة إلى اشتباكات بين فصائل المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال المتمركزة في محيط معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

وأضاف: "هناك أيضًا استهداف للمناطق الشرقية بالقذائف المدفعية من جانب قوات الاحتلال المتقدمة في هذه المناطق، فضلًا عن إطلاق النيران والغارات الجوية التي لم تتوقف على المناطق في وسط مدينة رفح الفلسطينية".

وأشار إلى أن كل هذه العمليات العسكرية كان لها تأثير واضح على العمل الإنساني، خصوصًا في ظل انقطاع الاتصالات وخدمات الإنترنت لليوم الثاني على التوالي في مدينة رفح الفلسطينية؛ ما دفع المطبخ العالمي إلى تعليق أنشطته في مدينة رفح الفلسطينية نتيجة لهذه العمليات العسكرية، والتي بسببها لم تتمكن الفرق التابعة للمطبخ العالمي من تقديم خدماتها للنازحين وسكان مدينة رفح، ما دفعها إلى التوجه ناحية شمال قطاع غزة؛ للبحث عن مكان آمن لتقديم الخدمات المختلفة.

المطبخ العالمي رفح رفح الفلسطينية معبر رفح اكسترا نيوز

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