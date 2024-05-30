"المصريين الأحرار" مثمنًا تحويل الدعم إلى نقدى: كنا من أول الداعين لذلك

أعلنت الدكتورة هبة واصل، المقرر المساعد للجنة الدين العام وعجز الموازنة والإصلاح المالي، والأمين العام لحزب المصريين الأحرار ورئيسة اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار- عن دعم الحزب مبادرة الحكومة المصرية لتحويل الدعم إلى نقدي، في إطار الحوار الوطني الذي يرعاه رئيس الجمهورية.

ضرورة تحويل الدعم إلى نقدى

وقالت واصل، في بيان صادر عن المركز الإعلامي للحزب، إن الحزب كان من أول المطالبين بتحويل الدعم العيني إلى نقدي بشروط قبل عام ٢٠١٥، وأيضا قدم رؤيته في هذا الشأن قبل ذلك بثلاث سنوات، في يناير 2020، من خلال عدد من المقالات، مؤكدة ضرورة تحويل الدعم إلى نقدي بشرط حسن التنسيق ووضوح آلية التنفيذ لضمان وصوله لمستحقيه.

وأشادت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار بجهود بمبادرة "تكافل وكرامة" التي نجحت في تقديم الدعم النقدي للفئات الأكثر احتياجًا، ولكن يجب توسيع قاعدة المستفيدين وضبط القواعد لمنع وصول الدعم لمن لا يستحقونه.

تعزيز نظام موازنة الأداء

أكدت "واصل" أن تحويل الدعم إلى نقدي سيسهم في تعزيز نظام موازنة الأداء، وهو ما يعتبر علاجًا للفساد الناتج عن منظومة الدعم العيني، لتركيزه على المردود والنتائج والكفاءة.

كما أشارت إلى أن هذا التحول سيسهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول، مع ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، ووجود رقابة حكومية فعالة.

وشددت على ضرورة وضع تعاريف واضحة لمستحقى الدعم، مع إعادة ترتيب أولويات وأدوات الدعم بشكل يضمن انحيازه للفقراء، وتوفير بديل عملي لتخفيف الضغوط على الموازنة العامة.

وأوصت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار باتباع نهج إيجابي للقضاء على الفقر من خلال برامج لتطوير مهارات وقدرات المواطنين، تمهيدًا لدمجهم في سوق العمل، بدءًا من المدن وصولًا إلى القرى.

وأكدت هبة واصل أن نجاح آلية التحويل يتوقف على تحديد الفئات المستحقة للدعم والمعايير المستخدمة لتحقيق ذلك، مع ضرورة وضع استراتيجية تنموية تركز على النمو الشامل للقضاء على دائرة الفقر تمامًا.