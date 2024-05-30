أفيون وترامادول.. الحبس سنة مع الشغل للفنان أحمد محمد عبدالقوى

قضت محكمة شمال الجيزة، برئاسة المستشار مدحت فاروق خاطر، وعضوية المستشارين محمد حامد فريد وأسامة الأمير، بالحبس عامًا مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه للفنان أحمد محمد عبدالقوي، نجم مسلسل "حضرة المتهم أبي"، لإحرازه جوهر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي.

أمر الإحالة

وجاء في أمر الإحالة اتهام نيابة شمال الجيزة الكلية "أحمد محمد عبدالقوي" بأنه في 8 مايو 2023، بدائرة قسم العجوزة في الجيزة، أحرز جوهر مخدر الأفيون والأمفيتامين والمورفين والترامادول بقصد التعاطي، وأحرز عقارًا يخضع لبعض قيود الجواهر المخدرة البنزوديازيين بقصد التعاطي.

وثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أنه بمقارنة النتائج تبين أن البصمة الوراثية المستخلصة من التلوثات الدموية بحقنة بدون سن سرنجة بلاستيكية تطابقت مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من العينة المسحوبة من المتهم.