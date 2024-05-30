"القاهرة الإخبارية": شمال غزة تعرض لعملية برية خلفت دمارًا واسعًا فى البنية التحتية

قال يوسف أبوكويك، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من خان يونس،، إن شمال قطاع غزة تعرض لعملية برية بدأت منذ 12 مايو الجاري، وراح ضحيتها العشرات، وخلف الاحتلال وراءه دمارًا واسعًا في البنية التحتية والأحياء السكنية.

تراجع الآليات الإسرائيلية باتجاه أقصى المناطق الشرقية من مخيم جباليا

وأضاف أنه قبل أقل من ساعة بدأ تراجع الآليات الإسرائيلية باتجاه أقصى المناطق الشرقية من مخيم جباليا، وتحديدًا عما تعرف بالإدارة المدنية شرق جباليا، حيث تتمركز هناك آليات الاحتلال إضافة إلى تمركزها في منطقة نصار جنوب بيت لاهيا.

هذا الانسحاب لا يعني وقف إطلاق النار في المخيم

وأشار إلى أن هذا الانسحاب لا يعني وقف إطلاق النار في المخيم، على اعتبار أن هذه الآليات التي تمركزت في المنطقة الشرقية من جباليا، والجنوبية من بلدة بيت لاهيا، بعد انسحابها ما زالت تستهدف عمق المخيم وأحيائه الأخرى، بالقذائف المدفعية وبشكل كثيف.

وأوضحت أن قوات الاحتلال ما زالت تسيطر ناريًا على الأجزاء الغربية من المخيم، وهي منطقة الفالوجا التي تراجعت منها الآليات الإسرائيلية قبل أكثر من 24 ساعة، لذا؛ يحذر على المواطنين العودة إلى منطقة مخيم جباليا حسبما تقول الجهات الفلسطينية المختصة خوفًا على حياتهم.