"المستوردين" تشيد بتنظيم الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء "EGFoSS"

أكد خالد سعيد نورالدين، عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة سلامة الغذاء، أهمية الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS) التي أطلقتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء في مصر كجزء من احتفالات مصر باليوم العالمي لسلامة الغذاء 2024، وذلك بالشراكة مع غرفة الصناعات الغذائية المصرية وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لعلوم وتكنولوجيا الأغذية- المنظمة العالمية لعلوم تشريعات الأغذية.

شدد الخبير الجمركي خالد نورالدين، على أن المبادرة هامة لتعزيز سلامة الغذاء في مصر والشرق الأوسط وأفريقيا، وتُتيح فرصة فريدة لتبادل الخبرات مع الخبراء الدوليين، لأن سلامة الغذاء مسؤولية الجميع.

ولفت خالد نور الدين، إلى أن مصر تُعدّ من الدول الرائدة في مجال سلامة الغذاء في المنطقة العربية، وتنظم فعالية الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS) بمشاركة الخبراء المصريين بالقطاع الزراعي ورجال الصناعة في الجلسات النقاشية وورش العمل، وكذلك عرض أفضل الممارسات المصرية في مجال سلامة الغذاء.

أوضح أن الندوة المصرية العالمية لسلامة الغذاء (EGFoSS)، هي سلسلة من الندوات الدولية تناقش أحدث التطورات في مجال سلامة الغذاء، فضلا عن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان غذاء آمن للمستهلكين، وتبادل الخبرات بين الخبراء الدوليين ونظرائهم في مصر.

وأشاد بتنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، لهذا الحدث الهام والذي يؤكد أن الهيئة في طريقها لتحقيق استراتيجيتها لتكون منصة إقليمية مرجعية لكل ما يتعلق بمنظومة سلامة الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم صحة المستهلك.

وثمن خالد نور الدين، تنظيم الهيئة القومية لسلامة الغذاء برئاسة الدكتور طارق الهوبي، لهذا الحدث الهام والذي يؤكد أن الهيئة في طريقها لتحقيق استراتيجيتها لتكون منصة إقليمية مرجعية لكل ما يتعلق بمنظومة سلامة الغذاء في الشرق الأوسط وأفريقيا بما يخدم صحة المستهلك.