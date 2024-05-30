تطبق يونيو المقبل.. حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين

قال الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الحكومة لن تقترب من عدد الأفراد في بطاقات التموين، أو وزن رغيف العيش أو أصحاب المخابز، بعد قرارها الأخير بتحريك سعر رغيف الخبز لـ20 قرشًا، بدلًا من 5 قروش.

وتابع وزير التموين أن الحكومة ستضيف أفرادًا جددًا لـ منظومة التموين من الأفراد الذين يحصلون على معاش تكافل وكرامة، مضيفًا أن عددهم وصل إلى 650 ألف مواطن.

وتابع: "في فترة تولي الدكتور علي لطفي رئاسة الوزراء، تم طرح إمكانية التحول من الدعم العيني إلى النقدي، لكن الأمر توقف بسبب ما حدث من ظروف محيطة أثرت على البلاد، لكن الدولة وجهت حاليًا بدراسة متأنية لبحث كل الدعم بشكل إجمالي، سواء مباشر أو غير مباشر"، مضيفًا: "لما أدي الراجل فلوسه، هيعرف يشتري احتياجاته".

وأوضح المصيلحي أن أي تغير في الأسعار قد يحدث لظروف خارجية، نبحث وضع منظومة لخدمة المواطن أولًا وأخيرًا، مضيفًا: "لا يوافقني الكثير، لكن قولنا نرفع السعر بنسبة مقبولة، وفي نفس الوقت مشاركة متميزة بين المواطن والجهات لاستمرار عملية الدعم".

وأضاف أن الطبقة المتوسطة قد تتأثر من خدمات الدعم، مضيفًا أن الحكومة رفعت موازنة الدولة الجديدة للعيش إلى 35 مليار جنيه.

سيدفع الفرد على بطاقة التموين جنيه واحد فقط عن كل 5 أرغفة يتم صرفها، رغم أن تكلفة إنتاجها تقدر بـ6 جنيهات وربع، ما يعني أن الدولة تدعم المواطن بقيمة 5 جنيهات وربع، عن كل 5 أرغفة.

حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين

حصة الفرد من الخبز المدعم على بطاقة التموين بداية من أول يونيو 2024، كالتالي:

- بطاقة التموين المدرج عليها فرد واحد تحصل على 5 أرغفة يوميًا بقيمة جنيه واحد.

- بطاقة التموين المدرج عليها فردان تحصل على 10 أرغفة يوميًا بقيمة 2 جنيه.

- بطاقة التموين المدرج عليها 3 أفراد تحصل على 15 رغيفًا يوميًا بقيمة 3 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 4 أفراد تحصل على 20 رغيفًا يوميًا بقيمة 4 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 5 أفراد تحصل على 25 رغيفًا يوميًا بقيمة 5 جنيهات.

- بطاقة التموين المدرج عليها 6 أفراد تحصل على 30 رغيفًا يوميًا بقيمة 6 جنيهات.