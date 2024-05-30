"مكافحة الإدمان": الشركة المتحدة لعبت دورًا مهمًا فى مواجهة تعاطى المخدرات

قال الدكتور عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، إن الشركة المتحدة لعبت دورا هاما في مبادرات التوعية لمواجهة تعاطي المواد المخدرة، كما أنها أطلقت مبادرة لتوعية الشباب من الوقوع فى براثن الإدمان.

وأضاف "عثمان" أن الشركة المتحدة ساهمت بشكل كبير خلال دراما رمضان 2024 فى التوعية من الإدمان من خلال الأعمال التي أنتجتها، كما أنها اتجهت لحث مرضى الإدمان على العلاج بدلا من التوعية فقط.

مسلسلات الشركة المتحدة

وأشار إلى أن السنوات السابقة كانت هناك مسلسلات كثيرة تروج للإدمان، ولكن مع إطلاق مسلسلات الشركة المتحدة أصبح هناك دور للتوعية من الإدمان، ومنها مسلسل "حق عرب" الذي تناول تأثير الإدمان على البطل أحمد العوضي، حيث يظهر في دور "عرب السويركي" متعاطي المواد المخدرة، وتنصحه الفنانة كارولين عزمى، في دور "أنغام"، بالاتصال بالخط الساخن "16023" لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي لحصوله على الخدمات العلاجية مجانا وبأعلى معايير الجودة، موضحا أن هذه اللقطات توضح أهمية الدراما في مواجهة الإدمان ودورها أيضا فى التوعية للعلاج.

وأوضح مدير صندوق علاج الإدمان أنه لا يوجد ما يمنع أن تتناول بعض المسلسلات مشاهد للتعاطي وفقا لأحداثها، ولكن لا بد أن تظهر الحالة الصحية للمدمن والآثار السلبية التى تؤثر عليه.

يأتي ذلك في إطار المرحلة الجديدة لحملة "أنت أقوى من المخدرات" التي أطلقتها نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، حيث تضم المرحلة الجديدة للحملة إعلانا لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة.