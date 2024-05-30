4 يوليو.. استئناف المتهم بدهس تسنيم بسطاوى "طبيبة التجمع"

حددت جهات التحقيق، نظر استئناف محاكمة المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي المعروفة بـ"طبيبة التجمع" التي لقيت مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة في التجمع لجلسة 4 يوليو المقبل.

كانت قد قضت محكمة جنح القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.

تفاصيل الواقعة

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه خلال سيره بالسيارة، فؤجئ بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن فصدمها، لكنه توقف واتصل بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، فعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبينت إصابة تسنيم عزت بسطاوي، طبيبة بيطرية، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة "عبدالله. أ"، 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.