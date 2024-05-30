الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

4 يوليو.. استئناف المتهم بدهس تسنيم بسطاوى "طبيبة التجمع"

طبيبة التجمع
طبيبة التجمع

حددت  جهات التحقيق، نظر استئناف محاكمة المتهم المتسبب في وفاة تسنيم بسطاوي المعروفة بـ"طبيبة التجمع" التي لقيت مصرعها نتيجة اصطدامها بسيارة في التجمع لجلسة 4 يوليو المقبل.

كانت قد قضت محكمة جنح القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل.

 تفاصيل الواقعة

وخلال التحقيقات، أقر المتهم بأنه خلال سيره بالسيارة، فؤجئ بسيدة تعبر الطريق مسرعة، وحاول مفاداتها ولم يتمكن فصدمها، لكنه توقف واتصل بالإسعاف وتم نقلها للمستشفى.

وكان قسم شرطة التجمع الخامس قد تلقى بلاغًا من شرطة النجدة بوجود حادث سير ومصابة بشارع متفرع من شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس، فعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن إلى مكان الحادث، وتبينت إصابة تسنيم عزت بسطاوي، طبيبة بيطرية، ونقلت للمستشفى في حالة حرجة.

وبإجراء التحريات تبين أنه حال سير سيارة ملاكي قيادة "عبدالله. أ"، 18 سنة، طالب بالجامعة الألمانية، اصطدم بالضحية، ما تسبب في إصابتها بنزيف في المخ وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، وتم نقلها للمستشفى لتلقي العلاج، وتوفيت الطالبة في المستشفى متأثرة بإصاباتها، وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنح.

جهات التحقيق استئناف محاكمة المتهم تسنيم بسطاوي طبيبة التجمع التجمع

مواد متعلقة

اليوم.. محاكمة 4 متهمين بالتزوير في محررات رسمية

اليوم.. استكمال محاكمة المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق

خلال ساعات.. الحكم على حسين الشحات فى قضية إهانة الشيبى

28 أغسطس الحكم على متهم بتزوير محررات رسمية في عابدين

استدعاء 3 شهود والاستعانة بـ"المرض النفسي".. كواليس محاكمة "المضيفة التونسية"

تأجيل محاكمة 73 متهمًا فى "خلية التجمع" لـ10 أغسطس

تأجيل محاكمة المضيفة المتهمة بقتل ابنتها فى التجمع لـ29 يوليو

دفاع المضيفة التونسية المتهمة بقتل ابنتها يطلب استدعاء "اللجنة الخماسية"

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل|الأهلى يضع شروطًا تعجيزية لاحتراف إمام عاشور

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة