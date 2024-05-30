الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

نتيجة الشهادة الإعدادية على البوابة الإلكترونية لمحافظة الجيزة

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

أُتيحت قبل قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة عبر البوابة الإلكترونية، بعد أن اعتمدها اللواء أحمد راشد بنسبة نجاح 87.5%.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة أنه سيتم الإعلان عن النتيجة بالكامل قبل عصر اليوم.

وأشارت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة إلى أن النتيجة جاءت مكللة بجهود المديرية الواضحة في نسبة النجاح.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة 

وتتاح النتيجة للطلاب عبر رابط المديرية برقم جلوس الطالب بعد أن اعتمدها اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، عبر الرابط التالي:

https://www.gizaedu.net/

التظلمات 

ويمكن لطلاب الصف الثالث الإعدادي بالجيزة، التظلم على نتيجة الفصل الدراسي الثاني فور إعلان النتيجة، باتباع الخطوات والإجراءات التالية:

1- يقوم الطالب أو ولى أمره بتقديم طلب التظلم إلى مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، على أن يحدد المادة أو المواد التي يرغب في التظلم من نتيجتها.

2- سداد الرسوم المقررة طبقًا للفاكس المرسل من ديوان وزارة التربية والتعليم، الذي ينظم مقابل سداد الرسوم المقررة للتظلمات.

3- يتم التوجه للجنة النظام والمراقبة التابعة للإدارة التعليمية لتسليم الطلب والحصول على إيصال السداد وتحديد موعد للاطلاع على أوراق الامتحان الخاصة بالطالب للمواد المتظلم من درجاتها.

4- بعد انتهاء فترة التظلمات ومراجعة التعليقات والملاحظات التي أبداها الطالب أو ولي أمره يتم البت في تلك الملاحظات من لجنة مشكلة من التوجيهات كل حسب تخصصه، وبعد ذلك يتم إعلان النتائج بأحقية الطالب في التظلم أو عدم أحقيته.

في حالة أحقية الطالب في التظلم وزيادته فى الدرجات يصبح من حقه استرداد القيمة المالية المسددة نظير التظلم.

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