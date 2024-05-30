أبوالغيط: نواصل العمل من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، مواصلة العمل من أجل حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة، عبر مسار سياسي يفضي إلى حل الدولتين.

أضاف أبوالغيط، اليوم الخميس، خلال كلمته في ختام منتدى التعاون العربي الصيني، نقلتها قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المنتدى الوزاري العربي الصيني أسفر عن إصدار ثلاث وثائق للتعاون المشترك في عدة مجالات، كما نعمل على تعزيز التعاون العربي الصيني المشترك في العديد من المجالات.

وأعرب الأمين العام للجامعة العربية، عن بالغ التقدير للمواقف الصينية الداعمة للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدول العربية تتطلع لبدء العمل للدورة الحادية عشرة للمنتدى الوزاري العربي الصيني المقرر عقدها في تونس.