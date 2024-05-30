"سلامتك تهمنا".. توعية 150 عاملًا بمحطات المعالجة بـ"مياه المنوفية"

أعلن الدكتور المهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، الانتهاء من تنفيذ خطة توعية 150 عاملًا بمحطات معالجة الصرف الصحي بكل الأفرع التابعة للشركة بأهمية اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة والحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وقام فريق التوعية بالتعاون مع فريقيِّ السلامة والصحة المهنية والمعامل بعمل توعية داخلية للعاملين بجميع الأفرع التابعة للشركة على ضرورة ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية أثناء إصلاح الأعطال وتأدية عملهم وتنفيذ المشروعات الجارية حرصًا من الشركة على سلامتهم على أن يتم استكمال باقي الأفرع تباعًا.

وأوضح، أهمية العنصر البشري داخل الشركة في تنفيذ كل الأعمال سواء تشغيل محطات المياه، وروافع الصرف الصحي أو أعمال الصيانة، والإصلاحات، والمعامل، والموارد البشرية في رفع كفاءته، وتنمية مهاراته، وتطوير أدائه، وتوعيته بكيفية التعامل، ومواجهة المخاطر التي تهدده أثناء الأعمال، وطرق التغلب عليها.

وأكد، أن الشركة حريصة كل الحرص على حياة وسلامة العاملين، وتأمين بيئة العمل المحيطة بهم، من أجل إنجاز مهام عملهم على أكمل وجه، وتعريفهم بمفاهيم، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للعمل بالأماكن المغلقة، واطلاعهم على خطط الطوارئ المختلفة، وكيفية مواجهة الحريق، وأنواع الطفايات المختلفة، وكيفية استخدامها، وتعريفهم بالعلامات الإرشادية، وقوائم المخاطر بالمحطة، وسجلات السلامة والصحة المهنية.