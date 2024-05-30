بالتزامن مع حملات وزارة الصحة.. تأثير مرض السكري على صحة العيون

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن بدء الحملة الصحية للكشف عن الاعتلال الكلوي.

وتابعت الوزارة في منشورها أن الكشف المبكر والمتابعة في مبادرة الأمراض المزمنة يضمن الشفاء السريع قبل تدهور الحالات وتأثيرها ووصولها إلى مرحلة متأخرة وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي وتأثيره على الصحة ومنها مرض السكري وتأثيره على العين وصحتها.

وفي هذا السياق يستعرض "الدستور" في التقرير التالي كيف يؤثر مرض السكري على صحة العيون حسب موقع CDC البريطاني.

كيف يمكن أن يؤثر مرض السكري على العيون؟

يحدث مرض السكري عندما لا يقوم الجسم بمعالجة الطعام بشكل صحيح وتحويله إلى طاقة عندما يكون الشخص مصابًا بمرض السكري، فإن الجسم إما لا يستجيب أو لا ينتج الأنسولين، وهو الهرمون الذي يوصل الجلوكوز إلى الخلايا في الجسم.

وجود كمية كبيرة من الجلوكوز في مجرى الدم، خارج الخلايا التي ينتمي إليها، يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب التي تعمل في جميع أنحاء الجسم، بما في ذلك العينين.

مرض العين السكري:

يشير مرض العين السكري إلى مجموعة أمراض العين التي يمكن أن تنجم عن مرض السكري. وتشمل هذه:

اعتلال الشبكية السكري:

وهي السبب الرئيسي للعمى لدى البالغين، يحدث اعتلال الشبكية السكري عندما تتسبب التغيرات في الأوعية الدموية في شبكية العين إما في تسرب الأوعية الدموية أو نمو أوعية دموية جديدة غير طبيعية على سطح الشبكية.

وذمة البقعة الصفراء:

يمكن أن تنتفخ البقعة وهي مركز الشبكية الذي يوفر رؤية حادة ومستقيمة بسبب تسرب الأوعية الدموية الناتج عن مرض السكري. وهذا يمكن أن يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو مشوهة.

الزرق:

هو أحد أشكال الجلوكوما الوعائية، يحدث بسبب مرض السكري ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية في شبكية العين ويؤدي إلى إنشاء أوعية جديدة غير طبيعية عندما تنمو أوعية دموية جديدة على قزحية العين، يمكن أن يسبب ذلك زيادة في ضغط العين والإصابة بالجلوكوما.

إعتام عدسة العين:

يمكن أن يتشكل إعتام عدسة العين في وقت مبكر ويتطور بشكل أسرع لدى مرضى السكري بسبب زيادة نسبة السكر في الدم. يؤدي هذا إلى تراكم غائم في عدسة العين، مما يؤدي إلى إعتام عدسة العين.

تورم عدسة العين:

من الآثار المحتملة الأخرى لمرض السكري هو تورم عدسة العين، مما يؤدي إلى ضبابية الرؤية، إذا تغيرت مستويات السكر في الدم بسرعة من منخفضة إلى طبيعية، فقد يتأثر شكل عدسة العين ويمكن أن تصبح الرؤية غير واضحة، تعود الرؤية إلى وضعها الطبيعي بعد استقرار نسبة السكر في الدم.

كيفية الوقاية من أمراض العين السكرية:

أفضل طريقة للوقاية من مشاكل العين المرتبطة بمرض السكري هي إدارة مستويات السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول.

تشمل الطرق التي يمكنك من خلالها المساعدة في الوقاية من مشاكل العين الناجمة عن مرض السكري ما يلي:

السيطرة على نسبة السكر في الدم:

يمكن لطبيبك تقديم التوجيهات حول كيفية الحفاظ على نسبة السكر في الدم طبيعية وتجنب التقلبات التي يمكن أن تؤدي إلى أمراض العيون الناتجة عن مرض السكري.

خفض ضغط الدم والكوليسترول:

احصل على توصيات من طبيبك حول الطرق التي يمكنك من خلالها مكافحة ارتفاع ضغط الدم والكوليسترول، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تفاقم مرض العين السكري.

توقف عن التدخين:

يمكن أن يسبب التدخين المزيد من الضرر للأوعية الدموية، بما في ذلك الأوعية الدموية في عينيك، لذلك من المهم جدًا التوقف عن التدخين.

تجنب الأشعة الضارة:

احمي نفسك من أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة من خلال ارتداء النظارات الشمسية. يمكن أن يؤدي التعرض لهذه الأشعة إلى تسريع تطور إعتام عدسة العين.

فحص العين لمرضى السكري:

إذا تم تشخيص إصابتك بمرض السكري، فمن المهم إجراء فحوصات منتظمة للعين لتقييم صحة عينيك والكشف عن أي تغييرات.