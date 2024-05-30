الخميس 30 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"مستقبل وطن": نثق فى القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية وحفظ أمن مصر

المستشار شعبان رأفت
المستشار شعبان رأفت عبداللطيف

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية للحفاظ على السيادة المصرية، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، ودعم القضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

أكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن الجميع حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والأبرياء وحرقهم يوميًا، فى حالة صمت غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، الذى يكيل بمكيالين فى واحدة من أهم القضايا على مستوى العالم.

txt

الرئيس السيسى يؤكد التقدير العربى الكبير لسياسات الصين تجاه القضية الفلسطينية

txt

اللواء أحمد العوضى لـ"الشاهد": التهجير مخطط إسرائيلى لتصفية القضية الفلسطينية

قرارات محكمة العدل الدولية

أوضح المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أن محكمة العدل الدولية أصدرت عددًا من القرارات التي ردت عليها إسرائيل بمجزرة جديدة تمثلت في حرق الخيام في واقعة أكثر دموية من قبل دولة الاحتلال، وهو ما يعتبر تحديًا حقيقيًا لما تحظى به من دعم غير مسبوق من أمريكا وعدد من الدولة الأجنبية.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد سواء فى دعم القضية الفلسطينينة، أو من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وعدم المساس بالسيادة المصرية وحماية وحفظ مقدرات الوطن، وأن الجميع على يقين بما تبذله القيادة السياسية من جهود لدعم القضية وحفظ الأمن القومى المصرى.

مستقبل وطن الشعب المصري القيادة السياسية السيادة المصرية الأمن القومي المصري القضية الفلسطينية

مواد متعلقة

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال أسبوع (إنفوجراف)

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

امتحانات الثانوية ومشروع رأس المال الدائم أبرز أنشطة وزارة التعليم فى إسبوع.. إنفوجراف

إجازة عيد الفطر ومشروع "مهني 2030".. أبرزأنشطة وزارة العمل فى إسبوع

التاريخ يحكم بالوثائق.. «الدستور» تكشف دور القاهرة فى إرساء السلام بمنطقة الشرق الأوسط

حواديت لميس

محمد الباز يكتب: تحقيق بالوثائق الصحفية.. جريمة هيكل فى حق الإمبراطورة فوزية

لقاءات مثمرة.. نشاط وزارة العمل في 7 أيام

الأكثر قراءة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الاسكندرية 2024 برقم الجلوس فقط

عاجل| حريق هائل فى المنطقة الصناعية بمدينة بدر

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسكندرية برقم الجلوس 2024

رابط نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الثاني 2024 برقم الجلوس

عاجل|الأهلى يضع شروطًا تعجيزية لاحتراف إمام عاشور

موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنيا 2024 الترم الثاني

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

عينى أم نقدى!

محمد عبدالعزيز

دعم نعم، لكن كيف؟

عبد الرحيم طايع

الناس والحكومة والدعم

لواء. محسن الفحام

ما بين الدعم العينى والدعم النقدى

محمد العسيري

موجة حارة.. قلب بارد

ماجد حبته

ستينية البنك الإفريقى

مدحت بشاى

الدعم النقدى على طاولة الحوار الوطنى

عبد الرحيم طايع

هالة فودة.. النصف الأجمل من الحكايات

صور

انطلاق أول رحلة حج سياحى برى

الرئيس فى الصين: دلالات "زيارة دولة"

أواصر تاريخية وروابط متنامية.. الرئيس السيسى فى الصين

محطة تل أبيب

المزيد

رغم قرار محكمة العدل الدولية.. استشهاد 66 فلسطينيًا بالمناطق الآمنة فى غزة

اليوم 237 من العدوان.. جيش الاحتلال الإسرائيلى يواصل إبادة الفلسطينيين بغزة

مسئول إسرائيلي يكشف كواليس مناقشات حكومة الاحتلال حول مفاوضات الهدنة