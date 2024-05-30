"مستقبل وطن": نثق فى القيادة السياسية لدعم القضية الفلسطينية وحفظ أمن مصر

قال المستشار شعبان رأفت عبداللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن الشعب المصرى يقف خلف القيادة السياسية للحفاظ على السيادة المصرية، وعدم المساس بالأمن القومى المصرى، ودعم القضية الفلسطينية.

دعم القضية الفلسطينية

أكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن أن الجميع حريص كل الحرص على دعم القضية الفلسطينية، ووقف حرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني الأعزل وقتل الأطفال والأبرياء وحرقهم يوميًا، فى حالة صمت غير مبررة من قبل المجتمع الدولى، الذى يكيل بمكيالين فى واحدة من أهم القضايا على مستوى العالم.

قرارات محكمة العدل الدولية

أوضح المستشار شعبان رأفت عبداللطيف أن محكمة العدل الدولية أصدرت عددًا من القرارات التي ردت عليها إسرائيل بمجزرة جديدة تمثلت في حرق الخيام في واقعة أكثر دموية من قبل دولة الاحتلال، وهو ما يعتبر تحديًا حقيقيًا لما تحظى به من دعم غير مسبوق من أمريكا وعدد من الدولة الأجنبية.

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن إلى أن المصريين جميعهم على قلب رجل واحد سواء فى دعم القضية الفلسطينينة، أو من أجل الحفاظ على مقدرات الوطن، وعدم المساس بالسيادة المصرية وحماية وحفظ مقدرات الوطن، وأن الجميع على يقين بما تبذله القيادة السياسية من جهود لدعم القضية وحفظ الأمن القومى المصرى.