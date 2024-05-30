تقرير عبري يكشف أسرار تفوق حماس في جباليا ورفح.. ماذا يحدث؟

كشفت صحيفة "جيورزاليم بوست" الإسرائيلية، أن تكتيكات حركة حماس في حربها النفسية ضد إسرائيل، والتي تعكس قدرات الحركة الفائقة في إدارة هذا الصراع، حيث تتعمد الحركة نشر التقارير التي تفيد بالتعاون الكبير بينها وبين الفصائل الفلسطينية الأخرى لاستهداف قوات الاحتلال في كافة أنحاء قطاع غزة.

تكتيات حماس تمنح الحركة تفوق كبير في قطاع غزة والحرب

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن التحول في تكتيكات حماس يعكس تكيف الحركة مع الحرب الطويلة، خصوصًا بعد أن ألمحت إسرائيل كثيرًا أنها قد تستمر لعدة أشهر أخرى، وتدرك حماس هذه الحقيقة.

وأضافت أن حماس تدرك جيدًا التكتيكات الإسرائيلية في الحروب، حيث ظلت في صراع معها لعقود طويلة من الزمن، وتنجح حماس باستمرار في التكيف مع التغيرات والحروب، وتتعلم دائمًا من الاستراتيجيات الإسرائيلية، وهو ما انعكس على تفوقها في هذه الحرب.

وفي حين أشار المسؤولون الإسرائيليون إلى "كتائب" حماس في الأشهر الأولى من الحرب، فإن حماس تركز الآن في المقام الأول على هجمات الوحدات الصغيرة، وكان هناك 24 كتيبة تابعة لحماس في غزة في شهر أكتوبر الماضي.

وأكدت الصحيفة أنه بمرور الوقت، قدر المسؤولون الإسرائيليون أن الجيش الإسرائيلي فكك 12 كتيبة في شمال غزة وهزم في نهاية المطاف ما يصل إلى 19 كتيبة، ولكن يبدو أن جيش الاحتلال لا يدرك حقيقة المرونة التي تتمتع بها حماس، وتعاونها الكبير مع الفصائل الفلسطينية المسلحة الأخرى.

وتابعت أن حماس تتكتم على عدد ضحاياها أو خسائرها في الحرب، ولكنها تنشر باستمرار تفاضيل عملياتها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي وخصوصًا في جباليا وممر نتساريم، حيث تتمتع بسيطرة كبيرة في كلا المنطقتين، وتعكس هذه التصريحات مدى حرص الحركة على مراقبة تحركات جيش الاحتلال في القطاع.

وأضافت أن التقارير الخاصة بحماس المتعلقة بالحرب، تكشف كيفية تكيف الحركة مع الحرب طويلة الأمد، واستغلال مواردها الضغيفة أفضل استغلال في هجماتها اليومية، ورغم أنه ليس من الواضح إلى أي مدى ينسقون، فمن الواضح أنهم يركزون على عدة جبهات وعلى رأسها رفح، وجباليا، ونتساريم، ويكشف هذا النوع من القتال أن التركيز الإسرائيلي على "كتائب" حماس لم يعد على الأرجح ذا أهمية.

وتابعت أن حماس اختفت بشكل كامل من المناطق الحضرية المكتظة بالسكان، ما يعني أن اعتمادها على الكتائب لم يعد متاح في الوقت الحالي، وتعمل الآن من خلال وحدات صغيرة نوعًا ما، وتنشط بقوة في بعض المناطق مثل جباليا.