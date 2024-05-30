الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رغم فوائده المذهلة.. إحذر مخاطر الإكثار في تناول العنب

العنب
العنب

يقدم العنب العديد من الفوائد الصحية التي يحتاجها جسم الإنسان بدءًا من كونه مصدرًا لمضادات الأكسدة والحفاظ على رطوبة الجسم، وأيضًا تليين المفاصل، وحماية الحبل الشوكي والأنسجة الأخرى، وغيرها من الفوائد.

ووفقًا لموقع "Hindustan times"، نرصد لكم في هذا التقرير ماذا يحدث فى جسمك عند تناول العنب بشكل يومي؟، إليكم التفاصيل 

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نشرة بالتوصيات الفنية لمزارعى محصول العنب خلال شهر مايو

مع بدء موسمه.. فوائد صحية لا تعرفها عن العنب

إليكم في السطور التالية الفوائد الصحية التي يمكن الحصول عليها عند تناولك لفاكهة العنب:

يساعد في صحة العظام

يوفر العنب مصدرًا جيدًا لفيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، وكلها تدعم صحة العظام، قد يؤدي نقص هذه العناصر الغذائية إلى زيادة خطر الإصابة بكسور العظام.

يعزز مناعتك

كوب واحد من العنب يوفر 4.8 ملليجرام من فيتامين C، وهو ضروري لتعزيز المناعة.

ويدعم العنب أيضًا جهاز المناعة لديك من خلال خصائصه الطبيعية المضادة للميكروبات التي تحميك من البكتيريا والفيروسات، وكذلك العديد من الفواكه والخضروات الأخرى، التي تحتوي على الخصائص المضادة للميكروبات.

يوفر مضادات الأكسدة المفيدة

يحتوي العنب على العديد من مضادات الأكسدة المختلفة، مثل كيرسيتين - وهو أحد مضادات الأكسدة التي تعطي العنب الأرجواني والأسود ألوانه - يحمي من الأمراض التنكسية العصبية، وجد الباحثون أن العنب يحمي إلى حد ما من ظهور مرض الزهايمر.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن مضادات الأكسدة الأخرى الموجودة في العنب، والتي تسمى البوليفينول، تدعم صحة الأمعاء ويمكن لهذا الدعم الصحي للأمعاء أيضًا أن يعزز المناعة ويعزز الحالة المزاجية الإيجابية.

يحمي عينيك

هناك صبغتان موجودتان في العنب، اللوتين والزياكسانثين، تحميان صحة العين  تساعد هذه الصبغات على:

  • تعزيز التباين البصري
  • زيادة المدى البصري
  • تقليل الانزعاج من الوهج والأضواء الساطعة
  • كما أنها تساعد على تقليل خطر الضمور البقعي وإعتام عدسة العين، هذه الحالات هي من أكثر مشاكل العين شيوعًا.

مخاطر العنب

حساسية العنب ليست شائعة ومع ذلك، من الممكن أن تصاب بردود فعل تحسسية تجاه العنب لأن جميع الأطعمة لديها القدرة على أن تصبح مسببة للحساسية، بالإضافة إلى ذلك، تناول الكثير من العنب قد يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي بسبب محتواه من الألياف، استهلاك الكثير من الألياف يمكن أن يؤدي إلى أعراض مثل الغازات وتشنجات المعدة.

العنب فوائد العنب موسم العنب صحة العظام مضادات الأكسدة رطوبة الجسم

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