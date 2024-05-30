غرفة عمليات رئيسية لمتابعة سير امتحانات الدبلومات الفنية بالوادى الجديد

ترأس المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، اليوم الخميس، غرفة عمليات قطاع تعليم المحافظة، لمتابعة سير أعمال امتحانات الدبلومات الفنية 2023/ 2024.

واستأنف طلاب دبلوم المدارس الفنية بالوادي الجديد، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول مايو 2024، واطمأن وكيل التعليم بالوادي الجديدعلى انتظام الطلاب داخل لجان الامتحانات في جميع الإدارات التعليمية.

جاء ذلك خلال متابعته سير منظومة العمل من داخل غرفة العمليات المشكلة بالمديرية بحضور جميع المعنيين.

وأشار وكيل التعليم بالوادي الجديد إلى التواصل اللحظي مع غرفة العمليات بوزارة التربية والتعليم، وغرفة العمليات بالمحافظة، عبر شبكة الفيديو كونفرانس لمتابعة آخر المستجدات.

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى توجيهاته المشددة والمستمرة للجميع بضرورة الالتزام بكل التعليمات الوزارية والتواصل اللحظي مع غرفة العمليات بالمديرية حال أي قلق أو مشكلات لوضع الحلول المناسبة على الفور.