الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التصديري للصناعات الطبية والأدوية" يبحث مع وفد من أذربيجان تعزيز التعاون

اجتماع المجلس التصديري
اجتماع المجلس التصديري للصناعات الطبية مع وفد أذربيجان

قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية والأدوية، إنه في إطار التحضيرات التي تقوم بها الحكومة المصرية لزيارة رئيس جمهورية أذربيجان إلى مصر خلال يومي 7 و8 يونيو 2024 لبحث سبل التعاون بين البلدين، جرى تنظيم زيارة وفد من أذربيجان إلى مصر، وذلك بالتنسيق مع وزارة التعاون الدولي.

وأضاف "جورج" أن وزارة التعاون الدولي قامت بتنظيم زيارة وفد من أذربيجان برئاسة السفير فازر رضائيف مساعد وزير الخارجية الأذري، ومشاركة ممثلين من مختلف الوزارات والجهات الأذرية المعنية، ومن ضمنها وزارة الصحة الأذرية ومؤسسة ترويج الصادرات والاستثمار والمنطقة الاقتصادية وهيئة تنمية المناطق الاقتصادية.

وأعلن “جورج”، أن المجلس التصديري للصناعات الطبية نظم اجتماعا في بأحد الفنادق يضم وفد أذربيجان وعدد من الشركات الطبية في قطاع الأدوية، وكذا وزير مفوض تجاري محمد السيد – مدير إدارة شرق أوروبا بالتمثيل التجاري المصري حيث ناقش الجانبان العديد من مجالات التعاون.

 أهمية تعزيز التعاون الطبي بين مصر وأذربيجان

وأوضح أن المجلس قدم خلال اجتماعه مع وفد أذربيجان نبذة عن قطاع الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر، موضحًا أهمية تعزيز التعاون الطبي بين مصر وأذربيجان، واقترح المجلس التصديري للصناعات الطبية توقيع مذكرة تفاهم في مجال الاعتراف المتبادل بين البلدين والتي من شأنها تسهيل إجراءات تسجيل الأدوية في البلدين.

اقتراح بتوقيع اتفاقية تجارة حرة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين

وأشار "جورج"، إلي اقتراح التمثيل التجاري والمجلس التصديري لتوقيع اتفاقية تجارة حرة لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين في ظل الصعوبات التي تواجه العديد من دول العالم في توفير العملة الصعبة.

واستعرض ممثلي وزارة الصحة في أذربيجان نبذة عن إجراءات تسجيل الأدوية في أذربيجان، كما استعرض ممثلي المناطق الاقتصادية في أذربيجان المزايا التي تتيحها أذربيجان للمصانع التي يتم إنشاءها في تلك المناطق واستعرضت بعض الشركات المصرية الإمكانات التي لديها والأدوية التي يتم تصنيعها في مصر والشهادات الدولية الحاصلة عليها. 

وأشاد الجانب الأذري بقدرات المصانع المصرية المنتجة للأدوية وشدد على أهمية التعاون والتصنيع المشترك بين البلدين فى هذا المجال الاستراتيجي.

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