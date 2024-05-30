الخميس 30 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"حماة الوطن" يعقد ندوة عن مصر والقضية الفلسطينية (فيديو)

حزب حماة الوطن
حزب حماة الوطن

نظم حزب حماة الوطن ندوة عن مصر والقضية الفلسطينية، تحت عنوان "دور تاريخي ودعم بلا حدود". 

جاء ذلك بحضور الفريق جلال الهريدي، رئيس الحزب، واللواء أحمد العوضي النائب الأول لرئيس الحزب، واللواء طارق نصير الأمين العام للحزب، والدكتور أحمد العطيفي الأمين العام المساعد للحزب أمين تنظيم الجمهورية، واللواء أ.ح صلاح المعداوي أمين عام القاهرة، والمهندس محمد جمال مساعد أمين عام القاهرة وأمين التنظيم، وحضور كبير من قيادات الأمانة العامة للقاهرة، وقيادات القطاعات، وقيادات الأقسام، وعدد من أعضاء حماة الوطن في مجلسي النواب والشيوخ وقيادات الأمانة المركزية، والمهندسة جيهان بيومى أمينة التنمية والتواصل مع المستثمرين.

دعم القضية الفلسطينية

وتحدث خلال الندوة اللواء أركان حرب الدكتور سمير فرج، الخبير العسكري والمفكر الاستراتيجي، عن جهود الدولة المصرية على مر التاريخ في دعم القضية الفلسطينية، وكذلك التحركات التي تقوم بها القيادة السياسية، ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، والسعي نحو الحفاظ على القضية، وكذلك الأمن القومي المصري.

كشف التجاوزات الإسرائيلية 

كما تطرق الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إلى دور الإعلام في كشف التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، ومحاولات الإعلام المعادي في تزييف الحقائق، ومحاولات التقليل من دور مصر المحوري تجاه القضية.

كما تطرق الدكتور عصام يونس، المدير العام لمركز الميزان لحقوق الإنسان في فلسطين، عضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، عضو الفريق القانوني لجنوب إفريقيا لمحكمة العدل الدولية- إلى التحركات الدولية لنصرة القضية الفلسطيني، وكيف كان الدور المصري بارزا في الوصول لقرارات من شأنها الدفاع عن قطاع غزة ورفح.

حزب حماة الوطن مصر والقضية الفلسطينية مصر القضية الفلسطينية الفريق جلال الهريدي سمير فرج الكاتب الصحفي كرم جبر الشعب الفلسطيني

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