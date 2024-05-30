4 مصابين في حادث تصادم بسوهاج

وقع حادث تصادم سيارتين نصف نقل محملتين بالبطيخ والفراخ البيضاء، على الطريق الصحراوي الغربي بسوهاج، أسفر عن اصابة 4 مواطنين.

البداية بتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، ووجود 4 مصابين، وعلى الفور تم الدفع بسيارتين إسعاف.

وبالفحص، تبيَّن أنه أثناء توقف سيارة نصف نقل محملة بالفراخ البيضاء، على جانب الطريق، اصطدمت بها سيارة نصف نقل محملة بالبطيخ قيادة "ف. ر" ويقيم بمركز أبوتشت بمحافظة قنا، ما أدى إلى وقوع الحادث.

وأسفر عن الحادث إصابة الأول بجروح وكدمات متفرقة بالجسد، و"ي. ر" ويقيم بأبوتشت بمحافظة قنا باشتباه ما بعد الارتجاج وكسر متهتك بالساق اليمنى، و"ش. ص م" ويقيم بنجع أبوشجرة بسوهاج بكدمات متفرقة بالجسد، و" ي. و"، ويقيم بإدفا بسوهاج، بكدمات متفرقة بالجسد.

وبسؤال المصابين، أفادوا بمضمون ما تقدم، وجرى نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة، ورفع آثار الحادث.