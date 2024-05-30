الرعاية الصحية: امتلاك القدرة على التصنيع المحلى للدواء أمن قومى

قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بزيارة لمقر مدينة الدواء المصرية Gypto Pharma، والتقى خلالها الدكتور عمرو ممدوح رئيس المدينة والمدير التنفيذي لـ"جيبتو فارما"، وقاما بإجراء جولة تفقدية في المدينة.

وفي مستهل الزيارة، استمع رئيس هيئة الرعاية الصحية لشرح مفصل حول إنجازات مدينة الدواء، التي تعد أكبر صرح للأدوية بالشرق الأوسط، ومن المستهدف أن تصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا لصناعة الدواء بما يتواكب مع التكنولوجيا العالمية، وبما يسهم في تحقيق المسئولية المجتمعية في تحقيق الأمن الدوائي، فيما تم استعراض مراحل تنفيذ مشروع مدينة الدواء المصرية، واستراتيجية العمل بها، تلاها جولة تفقدية لزيارة مصنع الأدوية الرئيسي بمدينة الدواء.

وأكد رئيس هيئة الرعاية الصحية أن امتلاك القدرة على التصنيع المحلى للدواء أمن قومي، وضمانة للمواطنين على الحصول على الدواء ذى الجودة والفاعلية والسعر المناسب، متابعًا: توطين وتعميق صناعة الدواء في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي على رأس أولويات القيادة السياسية، مشيدًا بمستوى الجودة العالمية الذي تحققه "جيبتو فارما"، معربًا عن فخره بهذه المؤسسة المصرية الوطنية بكل ما تمتلكه في إمكانات وتجهيزات، كما أثنى على الكفاءات والجدارات التي تدير المدينة.

وأضاف رئيس هيئة الرعاية الصحية: "نتطلع لأن تكون مصر مركزًا استراتيجيًا لتصدير الأدوية إلى الخارج، ونعمل بجد لتعزيز مكانة مصر على الخريطة الدولية في المجال الصحي"، وأشار رئيس الهيئة إلى أن هيئة الرعاية تمتلك 6 ملايين ملف طبي إلكتروني بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن الهيئة تعتمد على الحلول التكنولوجية المبتكرة بما يضمن مواكبة آخر المستجدات العالمية.

الملف الطبي الموحد للمريض

وتابع رئيس هيئة الرعاية الصحية باستعراض النجاحات التي حققتها مصر في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل فيما يخص الملف الطبي الموحد للمريض والسجلات الطبية ورقمنة الخدمات الطبية، لافتًا إلى أنه تم إصدار أكثر من 40 مليون وصفة طبية إلكترونية بمحافظات التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا: سنعمل باستخدام تحليل البيانات الضخمة لدينا على تطوير وتوطين صناعة الدواء بمصر.

وصرح رئيس هيئة الرعاية الصحية عن الاتفاق بشكل مبدئي على توقيع مذكرة تفاهم بين الهيئة و"جيبتو فارما"، وسترتكز هذه المذكرة على عدة محاور أساسية، أبرزها زيادة وعي مقدمي الخدمة الطبية بجودة وكفاءة وأمان الدواء المصري، وتنشيط البحث العلمي، ونشر الأوراق البحثية في المجلات العلمية الدولية، وتبادل الخبرات، مؤكدًا أن هذه الشراكة تمثل خطوة هامة نحو تعزيز جودة الخدمات الصحية وتوطين صناعة الدواء في مصر.

وأكد الدكتور عمرو ممدوح، رئيس مدينة الدواء المصرية "جيبتو فارما"، أنه منذ افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى بداية شهر أبريل 2021 مدينة الدواء المصرية بدأ العمل لتطبيق أهداف المدينة بشكل فعال، وعلى رأس الأهداف تمكين المريض المصري من الحصول على دواء آمن وفعال وبجودة عالية، إلى جانب تحقيق الأمن الدوائي والحد من الاحتكار، وإنشاء مركز إقليمي لصناعة الدواء جاذب لشركات الدواء العالمية، وتنفيذ توجه الدولة نحو توطين صناعة الدواء ودعم الجهود التي تقوم بها الدولة في مجال المبادرات والخدمات الطبية والصحية المتنوعة للمواطنين.

احتياجات القطاع الصحي الحكومي

وأشار إلى أن في المرحلة الأولى من إنتاج المدينة كان التركيز على تلبية احتياجات القطاع الصحي الحكومي بالدولة، ثم بدأنا المرحلة الثانية وهو بطرح منتجاتنا للقطاع الخاص والتصدير، لافتًا إلى أن لدى جيبتو فارما مختلف أنواع التعاون مع الشركات العالمية في مجال الدواء لنقل الخبرات والتصنيع والتسويق المشترك والنفاذ للأسواق الإفريقية والعربية، منوهًا بأن للمدينة خطة ربع سنوية لإضافة أدوية جديدة بما يحقق الأمان الصحي والدوائي في مصر.

ويشار إلى أن مدينة الدواء Gypto Pharma تم إنشاؤها لتكون إحدى أذرع الدولة لإنتاج الدواء والمساهمة في تحقيق الأمن الدوائي بجانب الصناعة الوطنية، وبالفعل تمتلك مصنعًا على مساحة 180 ألف متر، وتحتوي على مناطق إنتاجية لكثير من الأشكال الصيدلية، ولديها آليات متطورة تعمل طبقًا لأحدث معايير الجودة العالمية.

هذا، ورافق رئيس هيئة الرعاية الصحية، خلال جولته بمدينة الدواء المصرية Gypto Pharma، كل من الدكتور هاني راشد نائب رئيس الهيئة، والدكتور أمير التلواني، المدير التنفيذي للهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حماد، مستشار رئيس الهيئة للسياسات والنظم الصحية، والدكتور مؤمن العشماوي، مدير عام الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، والدكتورة سالي عبدالرءوف، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الصحية والعلاجية، والدكتورة شيماء عبدالله، نائب مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة، والدكتورة مها سعيد، مدير وحدة اليقظة الدوائية بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.