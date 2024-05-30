ما يزال الغموض يحوم حول مستقبل الألماني توماس توخيل، المدير الفني السابق لفريق بايرن ميونخ، بعد الرحيل عن منصبه.

وكان توماس توخيل قد توصل لاتفاق مع إدارة بايرن ميونخ بفسخ التعاقد والرحيل عن منصبه كمدير فني بعد نهاية الموسم الجاري 2023-2024.

وبناءً عليه، أعلن نادي بايرن ميونخ تعيين البلجيكي فينسنت كومباني، مديرًا فنيًا جديدًا للفريق الألماني حتى عام 2027، في مفاجأة للجميع؛ نظرًا لقلة خبراته التدريبية، وهبوطه مع بيرنلي في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي. لمطالعة التفاصيل من هنا.

رومانو: توماس توخيل يخطط للعودة إلى الدوري الإنجليزي

وفقًا لما ذكره الصحفي الإيطالي الشهير والموثوق فابريزيو رومانو، المتخصص في سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورتس" العالمية، فإن توماس توخيل يرغب في خوض تحدٍ جديد مع نادِ آخر بالموسم المقبل في حالة توفر فرصة جيدة.

وأوضح الصحفي فابريزيو رومانو، أنه في حال رحيل الهولندي إريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد، عن منصبه، فإن توماس توخيل سيكون ضمن الأسماء المُرشحة لتدريب الشياطين الحمر.

وأكد "رومانو" عبر حسابه على منصة "إكس"، أن توماس توخيل يريد العودة إلى الدوري الإنجليزي بشكل خاص، واستعاده مجده مرة أخرى.

توخيل سبق وتولى مسئولية تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي

وكان توخيل قد سبق وتولى مسئولية تدريب فريق تشيلسي الإنجليزي، قبل أن يرحل منذ موسمين في صيف 2022؛ بسبب تراجع النتائج المحلية، ولكنه رغم ذلك قاد الفريق نحو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2021.

يذكر أن فريق بايرن ميونخ قد عانى خلال الفترة الماضية، حيث خرج بموسم صفري على المستوى المحلي والقاري لأول مرة منذ سنوات، واحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 72 نقطة، خلف شتوتجارت صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، وباير ليفركوزن المتصدر وحامل اللقب برصيد 90 نقطة.

كذلك ودّع فريق بايرن ميونخ منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد، بنتيجة 3-4 في مجموع مباراتي ذهاب وإياب الدور نصف النهائي من المسابقة.