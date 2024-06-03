نصائح لتغيير نظام العناية بالبشرة والجمال الخاص بك في فصل الصيف

نحتاج إلى روتين للعناية بالبشرة خاصة في مثل هذة الأيام والأجواء الحارة ودخول الصيف، وفيما يخص أنواع البشرات المختلفة لا بد من معرفة الكريمات ومنتجات البشرة المناسبة.

ووفقا لموقع hindustantimes أوضح الدكتور جاتين ميتال، خبير العناية بالبشرة وأخصائي التجميل، أن الأمر كله يتعلق بسلوك بشرتك وكشف ما إذا كانت هناك أي تعديلات يجب إجراؤها في موسم الصيف، حيث تتفاعل بشرتنا مع المعلومات الواردة من البيئة المحيطة بنا وتعترضها، وبالتالي، يمكن أن تؤثر التغيرات في درجات الحرارة والرطوبة والتعرض للأشعة فوق البنفسجية في فصل الصيف على إنتاج العرق والزهم على بشرتنا، مما قد يكون له بعد ذلك تأثير على درجة حموضة بشرتنا أو البيئة الدقيقة.

واقترح الدكتور جاتين ميتال، “راقب كيف تتصرف بشرتك قبل إجراء أي تغييرات على روتينك، لأنها قد تكون مريحة تمامًا مع نفس المنتجات على مدار العام ولكن إذا لاحظت أن بشرتك تستجيب بشكل مختلف، سواء كان ذلك يعني أنك تعاني من المزيد من حب الشباب أو زيادة الجفاف، فيجب عليك التفكير في تعديل روتينك”.

كان التغيير الأول الذي أوصى به هو التحول إلى "منتجات ذات تركيبة أخف وأقل انسدادًا وترطيبًا للسماح للبشرة بالتنفس".

تُستخدم المواد المسدودة، وهي مجموعة من المكونات التي تشمل الشمع والفازلين والسيليكون والزيوت المعدنية، في العناية بالبشرة لتشكيل حاجز وقائي فوق الجلد لحبس الترطيب.

في حين أن المكونات قد تكون مفيدة في الشتاء، خاصة إذا كان لديك بشرة جافة، إلا أنها غالبًا ما تكون ثقيلة جدًا في الصيف.

ينصح الدكتور جاتين ميتال بالبحث عن هذه النصائح والمشاحنات عند شراء أو استخدام أي من منتجات العناية بالبشرة خلال أشهر الصيف هذه:

ابتعدي عن المرطبات والمكياج السميكة أو المسدودة التي لا تحتوي على علامات غير كوميدوغينيك، حيث تتمتع مستحضرات التجميل والمنتجات هذه بالقدرة على تدمير أنواع البشرة المعرضة لحب الشباب أو الدهنية أو حتى العادية، وتعد أحد الخيارات لمكياج صيفي أخف وأكثر تهوية هو استخدام كريمات BB الملونة بدلًا من المساحيق أو كريم الأساس السائل السميك.

قد تتسبب أشهر الصيف الأكثر دفئًا في زيادة إنتاج الزهم والزيوت للأشخاص ذوي البشرة الدهنية، لذا قد تكون علاجات إزالة اللمعان أو التحكم في الزيت تستحق النظر فيها.

تعتبر الأوراق النشافة خيارًا إضافيًا إذا كنت قلقًا من أن استخدام المنتجات المزيل للمعة سيؤدي إلى تفاقم حب الشباب. يمكن استخدامها لإزالة تراكم الزيوت الزائدة على وجهك خلال النهار.

وينبغي أيضًا أخذ التعرض لأشعة الشمس الضارة في فصل الصيف في الاعتبار، ولهذا السبب يُنصح بإدراج مضادات الأكسدة ومنتج تفتيح البشرة في روتينك.

تعتبر المنتجات التي تعمل على تفتيح البشرة مفيدة لأنها قد تجعل البشرة الباهتة تبدو أكثر إشراقًا وتجعل البقع الداكنة أقل وضوحًا. بالإضافة إلى المساعدة في الترطيب والتهيج، تحمي مضادات الأكسدة البشرة من الشيخوخة عن طريق تقليل توليد الجذور الحرة.

من أجل تعزيز تجدد الجلد، والذي يحدث عندما تتخلص بشرتنا من خلايا الجلد القديمة وتنمو خلايا جديدة في مكانها، يعد التقشير ضروريًا بشكل خاص طوال الأشهر الأكثر دفئًا في العام. يمكن أن يؤدي استخدام فرشاة الموجات فوق الصوتية إلى تسهيل الإجراء.

في حين أن هناك العديد من التعديلات التي يمكنك إجراؤها على نظام التجميل الخاص بك في الصيف، فإن الجزءين الأكثر أهمية في أي نظام هما تطبيق واقي الشمس يوميًا والذي وصفه الدكتور جاتين ميتال بأنه "أهم منتج للعناية بالبشرة" إلى جانب غسل الوجه يوميًا لإزالة أي أوساخ أو حطام.